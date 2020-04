Kako je Ljutomer čez noč postal novo žarišče koronavirusa v Sloveniji

Preberite tudi: Serija žaljivih tvitov odnesla direktorja slovenjgraške bolnišnice

Zdrave bodo premestili



Vodstvo ves fokus v reševanje situacije

Olga Karba. Foto Jože Žerdin

Okužba dijaka se ni razširila dalje



Ključni bodo naslednji dnevi

Ljutomer - V zgolj nekaj dneh je skokovito naraslo število okuženih oseb s koronavirusom v Pomurju, žarišče okužb je Ljutomer, kjer okužbe izvirajo predvsem iz tamkajšnjega doma starejših občanov.Domovi za ostarele so kritične točke, kjer lahko najhitreje pride do širjenja okužb, poleg tega pa tam bivajo najbolj ranljive skupine, starostniki. Žal, pa je do takšnih "mikro-epidemij", kot so jih poimenovali pristojni, prišlo tudi v slovenskih domovih. Največje izbruhe beležimo v Šmarju pri Jelšah in Metliki, v zadnjih dneh pa je zaznati tudi izredno zaskrbljujoč trend v Domu starejših občanov v Ljutomeru.Minuli petek so zabeležili prva dva pozitivna primera, do danes jih je že skupno33, od tega sta najmanj dve okužbi potrjeni pri dveh zaposlenih. Ljutomerska županjaje minuli ponedeljek, 30. marca, z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja virusa v mestu zaprla oba parka in javne površine v okolici doma.Kot nam je povedal direktor doma, so tudi v domu sprejeli številne ukrepe, med drugim so dom razdelili na 3 dele, na zdrav del, na del, kjer obstaja sum okužbe in na del, kjer so okužbe potrjene. Zadnja dva dela sta ločena v pritličju objekta in v karanteni za steklenimi vrati. Tak protokol je na zadnji tiskovni konferenci predvidel tudi minister za zdravje. Poleg tega, vsi zaposleni večino časa ostajajo v domu in se ne vračajo domov, oziroma jim je to dovoljeno le izjemoma in v posebnem režimu. Zaposlenim so omogočili tudi prenočevanje v bližnjem turističnem objektu. Govora je tudi o možni premestitvi zdravih oskrbovancev v drug objekt, ki bi se naj zgodila že danes.Vodstvo doma se je sicer znašlo pod plazom kritik sodeč po zahtevah svojcev oskrbovancev in občanov, ki jih je objavila ljutomerska županja na družbenem omrežju. Vodstvu očitajo, da niso storili vse, kar bi morali, zahtevajo premestitev oskrbovancev in izpostavljajo tvegano ravnanje ob izvajanju storitve malic za zunanje uporabnike. Obenem se sprašujejo, ali se je vodstvo, ki naj bi bilo v stiku z virusom, testiralo na morebitno okužbo. Zaskrbljeni so tudi nad poročanjem, da so se oskrbovanci še nedavno sprehajali izven doma, videni pa naj bi bili celo v mestu.Nemec te očitke vseskozi zavrača, saj pravi, da od vsega začetka ravnajo po priporočilih in navodilih NIJZ ter pristojnih institucij, obiske so prepovedali že 6. marcagibanje pa omejili 16. marca v skladu z vladnim odlokom. Tudi prevzem malic za zunanje uporabnike ni možen že od konca prejšnjega tedna. Drži pa, da so vozili malico svojim zunanjim naročnikom do ponedeljka, po predhodni odobritvi pristojnih institucij, ampak so tudi s to storitvijo sedaj prekinili.Kot nam je povedal v telefonskem pogovoru, so se napovedi strokovnjakov žal uresničile in je prišlo do rasti okužb.»To so okužbe, ki so se začele sedaj pojavljati po nekaj dneh, kot so predvideli epidemiologi, večina pozitivnih in tistih, ki jih testiramo niti nima nobenih simptomov,« je razložil in dodal, da s testiranji nadaljujejo tudi naprej. Testirali so že 120 stanovalcev, pa tudi zaposlene, ki so v stiku z njimi, na koncu pa bodo testirani vsi v domu. »Testiranja ne določimo mi, ampak epidemiologi po ključu, za koga je smiselno, da se opravi testiranje. Mi v upravi že tri tedne nimamo stikov s stanovalci, zato je nemogoče, da bi se okužili, ali prenesli okužbo,« pravi Nemec.Ugotovili so, da so bili prvi simptomi opaženi pri oskrbovancu, ki je bil aktiven, ampak stigmatizirati kogarkoli, po njegovem, ni primerno. »Stvar je zdaj tukaj, zdaj moramo reševati in si pomagati,« poudarja direktor doma in zagotavlja, da vse potrebne ukrepe izvajajo.V javnosti je sicer pred izbruhom koronavirusa v ljutomerskem domu močno odmeval primer okužbe dijaka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Skupina24 dijakov se je namreč 4. marca odpravila na Erasmus izmenjavo v nizozemsko univerzitetno mesto Nijmegen, kljub temu, da se je koronavirus takrat že začel širi po Evropi, 38 potrjenih primerov so imeli tudi na Nizozemskem. Dijaki so se vrnili v Slovenijo 13. marca, okužbo pri enem izmed dijakov pa so potrdili pet dni po prihodu dijakov v domovino.Kot nam je povedal ravnatelj ljutomerske gimnazije, so dobili zagotovilo koordinatorke Erasmus projekta na Nizozemskem, da pri njih ni okuženih. »Iz Nizozemske je se vrnil en naš okuženi dijak in od njega se potem virus ni razširil nikamor dalje,« je zatrdil Kustec, ki je še dodal, da so vsem staršem in dijakom takoj svetovali 14-dnevno karanteno.Potrebe po predčasni vrnitvi domov ni videl, saj so Nizozemci, ki so bili nosilca projekta, zagotavljali varnost, prekinitev pa bi povzročila tudi finančne posledice za gimnazijo. Kot je razvidno iz dopisa, je 2. marca zeleno luč izmenjavi podalo tudi vodstvo nizozemske šole in koordinator projekta.Ob naglem naraščanju števila okuženih v Domu starejših občanov Ljutomer lahko le upamo, da se virus ni razširil na način, da ga sploh ni mogoče več zajeziti, in je vse, kar se lahko stori to, da se prepreči njegov nadaljnji iznos v Ljutomer, od koder je sicer zagotovo tudi prišel v dom.Le nadaljnja testiranja bodo pokazala, kako razširjen je med več kot 150 oskrbovanci in 90 zaposlenimi v Domu starejših občanov Ljutomer.