    Kdo so ljudje, ki nikoli ne vprašajo, ampak vedno pomagajo?

    Občina Križevci – letos več kot 190.000 evrov za delovanje gasilcev.
    Lokalna skupnost ne skopari, ko gre za gasilce. FOTO: O. B.
    Galerija
    Lokalna skupnost ne skopari, ko gre za gasilce. FOTO: O. B.
    O. B.
    2. 5. 2026 | 12:32
    3:51
    A+A-

    V Občini Križevci je potekal dogodek, ki presega okvire običajnega podpisa pogodb. Župan Občine Križevci Branko Slavinec je namreč s predstavniki prostovoljnih gasilskih društev in vodstvom Gasilske zveze Križevci potrdil tisto, kar občani že dolgo vedo, in sicer, da v Križevcih varnost ni samoumevna, ampak skrbno grajena vrednota. »To ni bil le podpis. To je bila obljuba ljudem. Več kot številke – vlaganje v ljudi, ki rešujejo življenja. Več kot 190.000 evrov, namenjenih gasilstvu v letu 2026, predstavlja jasno in odgovorno odločitev: vlagati v tiste, ki so pripravljeni tvegati največ, da bi zaščitili druge,« poudarjajo v občini Križevci.

    Omenjena sredstva bodo namenjena: sodobni opremi in gasilskim vozilom, stalnemu strokovnemu usposabljanju, preventivi, ki rešuje še preden zagori, gasilskim domovom – srcu vsake vasi in skupnosti. »Gre za premišljen pristop, ki ne gleda le na danes, temveč gradi varno prihodnost. Gasilci so tihi junaki vsakdanjega časa«. Besede domačega župana Branka Slavinca, da »človek mirno spi le, ko ve, da ni sam«, v Križevcih niso le misel – so resničnost. Gasilci so tisti, ki ne čakajo na poziv dolžnosti – oni ga živijo. Ne vprašajo, koliko bo trajalo. Ne vprašajo, ali je nevarno. Preprosto pridejo!

    Predsednik Gasilske zveze Križevci Danijel Lesničar je poudaril njihovo strokovnost in predanost, poveljnik Miran Ros pa izpostavil moč sodelovanja – tisto nevidno vez, ki ob nesrečah rešuje življenja. Častni poveljnik Milan Antolin je ob tem poudaril pomen stalnih vlaganj, ki gasilcem omogočajo, da ostajajo pripravljeni na vse izzive sodobnega časa. Gasilstvo je kot vrednota, ki povezuje generacije. Gasilstvo v Križevcih ni zgolj organizacija – je način življenja: mladi gasilci, ki se učijo poguma in odgovornosti, veterani, ki ohranjajo znanje in tradicijo, gasilke, ki s strokovnostjo in srčnostjo soustvarjajo sodobno podobo službe. To je skupnost, kjer vsak najde svoje mesto – in kjer vsak ve, da je del nečesa večjega.

    A resnični varuhi skupnosti niso le simboli. To so ljudje – sredi noči, v dežju, ognju ali neurju – ki stopijo naprej, ko bi večina obstala. Gasilci so pogum v praksi. So solidarnost brez pogojev. So človečnost, ko jo najbolj potrebujemo. Ko skupnost stoji skupaj, je varnost resnična. Podpis letnih pogodb za opravljanje javne gasilske službe je zato več kot administrativno dejanje. Je dokaz, da občina razume, da se varnost ne zgodi sama od sebe – gradijo jo ljudje. In prav gasilci so tisti, ki to skupnost držijo pokonci, ko je najtežje. V času, ko so naravne nesreče vse pogostejše in nepredvidljive, takšna povezanost ni le pomembna – je neprecenljiva. Križevci tako ostajajo kraj, kjer velja preprosto, a močno sporočilo: »Ko je najtežje, nisi sam« še poudarjajo v križevski občini.

    Več iz teme

    gasilciKriževciobčina

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trumpova družina služi z vojno proti Iranu

    Družina Trump si je z več vlaganji, usmerjenimi v pridobivanje vojaških naročil ZDA, zgradila precejšen portfelj.
    2. 5. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ZRC Koper

    Po smučarski sezoni: Zakaj so snežni športi ključni za razvoj otrok

    Sodelovanje v zimskih športih povečuje okoljsko ozaveščenost, saj udeleženci s tem izkusijo posledice ekoloških sprememb.
    2. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Slovo neustrašnega borca

    Alex Zanardi, človek, ki je dokazal, da so meje le v glavah

    V 60. letu starosti se je poslovil nekdanji dirkač formule 1, neustrašni paraolimpijec in človek, ki je s svojo usodo in nasmehom postal simbol za vztrajnost.
    2. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
