FOTO:Mercator znova napoveduje gradnjo v središču Murske Sobote

Soboški župan Aleksander Jevšek in pomočnik predsednika uprave Mercatorja Luka Jurkovič sta napovedala novo Mercatorjevo naložbo v središču Murske Sobote. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Naložba ne bo Mercatorjeva

Stavbo nekdanje ginekologije v središču Murske Sobote bodo ohranili, za njo bo zraslo novo Mercatorjevo trgovsko središče. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Središče bo bolj vabljivo za obiskovalce

Pomočnik predsednika uprave Mercatorjain župan mestne občine Murska Sobotasta danes pred stavbo nekdanje soboške ginekologije in poznejše uprave trgovskega podjetja Potrošnik v samem središču Murske Sobote napovedala novogradnjo, ki bo verjetno že prihodnje leto oživila sicer zelo opustelo mestno središče. Po več kot dvanajstih letih neuresničenih napovedi bo namreč Mercator, tokrat menda zares, na tem mestu že prihodnje leto zgradil nov trgovski center.Mercator je do 14.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča z nekaj stavbami ob Slovenski, Slomškovi, Gregorčičevi ulici in ulici Arhitekta Novaka prišel pred leti, ko je prevzel trgovsko podjetje Živila, to pa je pred tem prevzelo murskosoboško trgovsko podjetje Potrošnik. V stavbah, ki so zdaj že dolgo propadale, je Potrošnik prej imel upravo, skladišča in tudi dve prodajalni. Ker gre za imenitno lokacijo v samem središču mesta, je vsakokratna mestna oziroma občinska oblast pritiskala na Mercator, naj to območje uredi in zgradi trgovski center, in Mercator je naložbo prvič napovedal že leta 2008. Toda zaradi različnih okoliščin takratnih načrtov vse do danes še ni uresničil, zdaj pa jih bo po napovedih Luke Jurkoviča v precej manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano sprva.Samo trgovsko središče bo tako zavzemalo le slabo tretjino celotnega zemljišča in bo veliko okrog 4350 kvadratnih metrov. V njem bo 2500 kvadratnih metrov velik Mercatorjev market, v preostalem delu pa bo več manjših lokalov, namenjenih različnim najemnikom. Uredili bodo tudi parkirišča, otroško igrišče ter površine za pešce in kolesarje. Porušiti bo treba del stavb. Celotna naložba bo vredna sedem milijonov evrov, vendar je ne bo financiral Mercator. Ta namreč že išče investitorja, ki bi ves center zgradil kot lastno naložbo in nato market oddal v najem Mercatorju, za preostale lokale pa bi najemnike poiskal sam.Soboški župan Aleksander Jevšek je z zagotovili Mercatorja zadovoljen, saj bo naložba prišla ravno v pravem času, ko se preureja in prenavlja velik del mestnega središča. Trenutno se v območje umirjenega prometa, namenjeno predvsem pešcem in kolesarjem, preureja osrednja Slovenska ulica, po županovih besedah pa je občina že dobila odobrena evropska sredstva tudi za prenovo Slomškove, Gregorčičeve in ulice Arhitekta Novaka, ki poleg Slovenske obkrožajo Mercatorjevo zemljišče.»Mestne oblasti po vsej Evropi si prizadevamo oživiti mestna jedra in ureditev takšnega velikega, doslej degradiranega dela središča Murske Sobote bo našim prizadevanjem vsekakor v veliko pomoč. V veliko veselje mi je, da je odločitev končno sprejeta, saj bo takšna naložba v središče mesta privabila veliko več ljudi kot doslej.«Sicer pa so tačas v središču mesta kar tri večja gradbišča: poleg omenjene prenove Slovenske ulice so na območju zdaj porušene stare kirurgije ob Gregorčičevi ulici začeli graditi novo poslovno stavbo, ob Kocljevi ulici pa gradijo novo poslovno-stanovanjsko stavbo. Napovedujejo se še nekatere naložbe. »Mercatorjeva naložba je ob vsem tem velik korak naprej k oživitvi mestnega jedra,« je dejal župan.