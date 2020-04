Minister si je privoščil malico iz ljutomerskega doma starejših

Minister Janez Cigler Kralj na obisku v domu starjših Ljutomer. FOTO: Sobotainfo

Prihodnost zgolj v sodelovanju

Minister za delo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije sestanek o naraščajočem številu okuženih v Domu starejših občanov Ljutomer opravil kar na parkirišču pri Biotermah Mala Nedelja, kamor so minuli četrtek premestili 16 zdravih stanovalcev iz matične enote. Prihoda ministra sicer niso napovedali.Minister se je v nadaljevanju obiska v družbi direktorja domatudi sprehodil okoli doma starejših, a vanj ni stopil. Si pa je zato v prostorih sosednjega zdravstvenega doma privoščil malico iz doma starejših, čeprav je zaradi preventivnih ukrepov ne pripravljajo in dostavljajo za zunanje uporabnike. »Jaz bi rad utrdil zaupanje v vse direktorje domov starejših občanov tudi s tem, da bomo sedaj z ekipo pojedli skupaj kosilo iz doma starejših. Zato, da pokažem ljudem, da se ni treba bati, da so ukrepi sprejeti in da je dom starejših še vedno točka, kjer se omogoča najvišja stopnja oskrbe in varnosti,« je izpostavil minister.Bolj kot iskanju konkretnih rešitev za omejevanje širjenja okužb pa je pogovor služil za umirjanje strasti med vodstvom ljutomerske občine in direktorjem doma starejših Tomislavom Nemcem. Ljutomerska županjain podžupansta direktorju med drugim očitala pomanjkljivo informiranje o širjenju okužbe v domu. »Res nismo na veliko komunicirali, ker je bila naša prioriteta poskrbeti za stvari znotraj doma in nam je bilo to bolj pomembno, kot vse ostalo. Tudi še zdaj zelo skrbno odmerjamo svoj čas, ko smo izven doma. da je o dogajanju redno obveščal poveljnika občinske civilne zaščite. Karbovi pa je po sestanku dejal , da številke njenega mobilnega telefona enostavno ni imel.Minister in državna sekretarkasta tako na sestanku, kjer so bili prisotni tudi predstavniki Zdravstvenega doma Ljutomer in epidemiologinja iz murskosoboške območne enote NIJZ, predvsem pomirjala strasti. »To je tudi vloga ministrstva. Minister in državna sekretarka morata vedeti kaj se dogaja v sklopu mreže domov za starejše, obenem pa vse strani vzpodbujati, da sodelujemo, da se na lokalnem nivoju skupaj odločamo. Mi lahko iz te situacije izidemo samo tako, da sodelujemo in pa tudi, da morebitne komunikacijske šume in nesoglasja preidemo,« je po sestanku povedal minister.Vodstvi doma starejših in občine sta si bili prejšnji teden vendarle enotni, da je potrebno zdrave in dovolj samostojne stanovalce preseliti na drugo lokacijo. Šestnajst stanovalcev tako od četrtkovega večera biva v počitniških hiškah ob bazenih v Mali Nedelji. S selitvijo so se strinjali tudi v Zdravstvenem domu Ljutomer in NIJZ, a tovrstnim premestitvam nasprotujejo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »O tem imamo različna mnenja. Zdravstvena stroka tudi na nivoju države pa je ocenila, da je najbolj primerno seliti zdrave in pokretne, da se jih umakne iz teh domov in da se zagotovi predvsem prostor za ločitev prostorov in ekip v domovih,« je izpostavil Cigler Kralj.»V teh dneh smo z velikimi napori zaposlenih uredili kohortno izolacijo v tretjem nadstropju in opravili tiste nujne selitve,« je povedal Nemec in dodal, da število okuženih v domu ostaja pri 43, med njimi so tudi štirje zaposleni. Pri oskrbovanki ljutomerskega doma, ki je v UKC Maribor preminula v petek, je bila okužba potrjena šele v bolnišnici.