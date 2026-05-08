    »Osamosvojitvena vojna je bila popolnoma nesmiseln konflikt«

    Ekonomist in zgodovinar Neven Borak je bil gost 98. Vanekovega večera v Murski Soboti.
    Država lahko propade in se pojavi v novi obliki, je poudaril Neven Borak. FOTO: Jože Glažar 
    Oste Bakal
    8. 5. 2026 | 09:00
    6:15
    A+A-

    Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti na 98. Vanekovem večeru gostila ddr. Nevena Boraka, ekonomista in zgodovinarja. Na začetku pogovora je Borak poudaril relativnost časa, predvsem zgodovinskega in da starosti države ne moremo primerjati iz naše, človeške perspektive oziroma z našimi leti.

    Država lahko propade in se pojavi v novi obliki, je poudaril. Pri razumevanju državnosti pogosto zanemarjamo njene zgodovinske korenine in kompleksnost nastajanja. Poudaril je, da je bila Kraljevina Jugoslavije starejša kot 35 let, ko je propadla. Za Slovenijo upa, da s svojimi 35 leti ne bo propadla, teh 35 let je bilo namreč precej burnih.

    Poudaril je, da nam iz vsakdana štrli beseda reforma, pa tudi, da smo uvedli nekatere nove besede, kot je korupcija, o kateri pravi, da se tolikokrat omenja, da se že sprašuje, ali je to sploh še smiselno, saj nas spremlja ves čas in je morda postala način življenja: »Številni ključni procesi se niso odvijali tako, kot smo pričakovali. Posledice čutimo še danes.«

    Večji del pogovora se je nanašal na ekonomski razvoj Slovenije po osamosvojitvi s primerjavami z Jugoslavijo in nekaterimi svetovnimi primeri. Gospodarske strukture so se začele rušiti že v 80. letih kot  posledica industrializacije in lomljenj v svetu neuvrščenih. Z osamosvojitvijo nekaterih držav, tudi Slovenije, in novimi oblikami držav, so te postale tudi velike dolžnice.

    Borak je bil kritičen do procesov privatizacije in prehoda v tržno gospodarstvo. Politiki so imeli določene predstave, ni pa bilo opravljenih nobenih resnih ekonomskih analiz. Zato meni, da je bil pogled bolj kot ne romantičen. Jugoslavija ni poznala fiskalnega dolga, Slovenija pa ga ima in od leta 1991 mora biti proračun uravnotežen. Včasih so poročila celo podaljševali v januar, samo da je bil proračun uravnotežen, je povedal na pogovornem večeru. Borak je ocenil, da je bila Slovenija v času privatizacije v primerjavi z drugimi državami nekdanje Jugoslavije sicer v boljšem položaju, vendar proces ni izpolnil vseh pričakovanj.

    »Vse, kar je bilo socialistično in veliko, smo razstavili. Nimamo jasne strategije,« je poudaril. »Zgradili smo kapitaliste praznih žepov. Odpravili smo tovarnarje iz prejšnjega obdobja, nato smo postali samoupravljavci. Iz poprejšnje strukture direktorjev je nastala nova, ki je prej uspešna podjetja razprodala v tuje roke, ker niso imeli dovolj kapitala ali vizije za njihov razvoj,« je dodal. Spomnil je, da so v preteklosti direktorji imeli tudi pozitiven odnos do okolja in delali za ljudi.

    Večji del pogovora se je nanašal na ekonomski razvoj Slovenije po osamosvojitvi. FOTO: Jože Glažar 
    Poseben del pogovora je bil namenjen obrambi in vojski kot tudi osamosvojitveni vojni, o kateri z zadržanostjo pravi, da je bil to popolnoma nesmiseln konflikt. Opozoril je na človeško dimenzijo dogodkov ter na dejstvo, da so bili številni vojaki nepripravljeni in prisiljeni v situacijo. Vojska JLA je bila precej starejša od slovenske. »Naši vojaki, mladi fantje, so bili dobesedno odvzeti družini in postavljeni v boj neizkušeni. Izpostavil je tudi nevarnost pretirane mitologizacije tega obdobja in poudaril potrebo po objektivnem zgodovinskem pristopu. V šolah se o tem času mladi še ne učijo, končajo z generalom Maistrom. Domovinska vzgoja tudi nekoč ni obsegala zgodovine, ampak kulturo in geografijo,« je poudaril.

    Dodal je, da je bila velika napaka tistega časa razpustitev teritorialne armade in dejstvo, da smo zapravili generacije rezervnih oficirjev.

    Sogovornika sta pogovor zaključila z vprašanjem suverenosti, ki jo Borak vidi predvsem kot ekonomski pojem. O njej lahko govorimo, ko imamo dostop do stanovanj, energije, prehrane in surovin. Dotaknila sta se tudi družbe med bipolarnostjo in ključnim problemom, ki je pomanjkanje dialoga. Opozoril je na politično razdeljenost slovenske družbe ter pozval k večji odgovornosti politike in k iskanju skupnih ciljev.

    Pogovorni večer je številne obiskovalce izzval k razmisleku o tem, kje je Slovenija danes in kam želi iti v prihodnje. Obletnice namreč niso le za praznovanje, temveč priložnost za trezno analizo in razumevanje lastne poti. Še posebej pomembno je, kako bo to obdobje in dogodki enkrat predstavljeno mladim, ki se zaenkrat v šolah o tem še ne uči. 

    Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija letos obeležuje 30. obletnico delovanja. FOTO: Jože Glažar 
    30. obletnica ustanove

    Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija letos obeležuje okroglo, 30. obletnico delovanja ter vstopa v četrto desetletje delovanja s številnimi dogodki in na različne načine: z dokumentarnim filmom, ki nastaja v sodelovanju z RTV Slovenija, jubilejnim zbornikom in stalno reprezentativno razstavo, osveženim dolgoročnim razvojem Vrta spominov in tovarištva, osrednjo svečano akademijo in še drugimi dogodki.

    »Obletnico bomo umeščali v okvir premisleka o naši zgodovini, o slovenskem uporništvu, loku zgodovinskih dogajanj od dogajanj v 19. stoletju do današnjih dni, v okvir zgodovinsko povezanih obletnic, ki smo se jih še posebej spominjali – tudi v Vrtu in Ustanovi, v minulem letu in obletnic, ki jih bomo obeleževali v tem letu - 85. obletnico začetka upora in ustanovitve OF ter 35. obletnico osamosvojitve,« je povedal predsednik ustanove Marjan Šiftar.

