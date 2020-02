V Murski Soboti samodejno opozarjanje na onesnaženje z delci PM-10

Dnevne koncentracije delcev PM 10 so bile lani v Murski Soboti presežene 28-krat, predlani 46-krat.

Višje subvencije za čistejše ogrevanje

Po izvrtanju in opravljenih poskusih je obetavna geotermalna vrtina Sob 4g v Murski Soboti ostala neizkoriščena, po drugi strani pa je mesto med najbolj onesnaženimi kraji v državi z delci PM 10. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Geotermalne vrtine ostajajo neizkoriščene

Občina Murska Sobota je med najbolj onesnaženimi območji z delci PM 10 v Sloveniji. V lanskem letu se je po številu dni s preseženimi mejnimi vrednostmi teh delcev v zraku skupaj z Zagorjem uvrstila na drugo mesto. Osemindvajset dni so prebivalci Murske Sobote lani vdihavali čezmerne količine trdnih delcev, medtem ko je bila na prvem mestu Mariborska cesta v Celju z 48 prekoračitvami. Leto poprej so bile v Murski Soboti mejne vrednosti delcev PM 10 presežene 46 - krat.Zdaj v Murski Soboti posodabljajo sistem meritev in obveščanja o onesnaževanju, obenem pa izvajajo vrsto ukrepov za njegovo zmanjševanje. Dvema merilnima napravama v Rakičanu in na Cankarjevi ulici v Murski Soboti bodo še ta mesec dodali nova merilna mesta in pametne senzorje za opozarjanje, kdaj naj se ljudje zaradi povišanih vrednosti prašnih delcev ne zadržujejo na prostem, če to ni potrebno. O tem bodo samodejno obveščali vrtce, šole, domove za starejše in druge javne ustanove, na podlagi zbranih podatkov pa bo občina načrtovala nove ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti.Ker so glavni viri onesnaževanja indidualna kurišča na drva in pormet, so v občini določili območja s prednostnimi načini ogrevanja. To so najbolj onesnažena območja, na katerih na primer ni mogoče dobiti subvencij Eko sklada za peči na lesno biomaso, subvencije za prednostne načine ogrevanja, kot so plin ali toplotne črpalke, pa so na teh območjih višje kot sicer.Poleg tega občina spodbuja uporabo javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, kot sta kolesarjenje in pešačenje, umirja promet, zagotavlja njegovo pretočnosti, postavlja polnilne postaje za električna vozila in zmanjšuje emisije delcev zaradi soljenja in posipanja cest. Gradijo in obnavljajo kolesarske povezave, pločnike, umirjajo promet, s prenovo mestnega središča vzpostavljajo območja brez avtomobilov, ki bodo prijazna pešcem. Nadgrajujejo tudi sistem izposoje koles, spodbujajo uporabo sistema javnega potniškega prometa in uporabo električnih prevoznih sredstev. Pri bolnišnici v Rakičanu je vzpostavljen sistem parkiraj in se pelji, prav tako občina sodeluje v različnih akcijah, kot je evropski teden mobilnosti.Žal pa so se v preteklosti odločili, da opustijo zelo obetaven obnovljivi vir ogrevanja, geotermalno energijo. Dve izdatni geotermalni vrtini na obrobju mesta, ki so ju izvrtali z velikim deležem evropskih sredstev, zdaj namreč neizkoriščeni mirujeta, medtem ko se namesto skupnega daljinskega ogrevanja na ta vir v mestu gradi veliko število manjših ogrevalnih sistemov za večstanovanjske stavbe, ki jih ogrevajo povečini toplotne črpalke.