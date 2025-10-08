V Turnišču se začenja gradnja več kot 40 objektov in 160 stanovanj

V občini Turnišče, ki leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, so v sklopu večjega stanovanjskega projekta, ki bo obsegal več kot 40 objektov in 160 stanovanj, začeli gradnjo šestih večstanovanjskih enot s štirimi stanovanji.

Projekt Hiše Pasike predvideva šest večstanovanjskih enot s štirimi stanovanji, ki bodo razdeljene v dveh nadstropjih. Dve stanovanji bosta 2,5-sobni, dve pa 3,5-sobni. Pritlična stanovanja bodo imela zasebne atrije z zelenico, vsa stanovanja pa bodo nudila nadstandardne bivalne pogoje, vključno s toplotno črpalko, prezračevanjem, vrhunskimi materiali in inteligentnimi senčili.

Gradnjo je v sodelovanju občin Turnišče začelo podjetje Tona, izvedlo pa jo bo podjetje Lumar. »Projekt v Turnišču je pomemben korak v razvoju sodobnih in energetsko učinkovitih bivalnih enot, ki bodo prispevale k višji kakovosti bivanja v regiji,« je pri tem dejal direktor Lumarja Marko Lukić.

Načrt za nove hiše FOTO: Lumar

»Povpraševanje po novih stanovanjskih enotah v regiji je izjemno, predvsem zaradi hitrega gospodarskega razvoja in odpiranja novih delovnih mest,« je ocenil predstavnik podjetja Tona Rajko Lotrič.

Projekt ima podporo občine Turnišče in lokalne skupnosti zaradi bližine večjih zaposlitvenih centrov, kot je nova investicija farmacevtske družbe Lek v Lendavi, je Turnišče vse bolj privlačna lokacija za bivanje, so navedli v Lumarju.