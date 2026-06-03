Za malega Tea s hudo boleznijo zbrali 12.000 evrov

V Športni dvorani Kidričevo je sredi tedna odmevala pesem z globokim namenom. Osnovna šola Kidričevo je namreč organizirala odmevno dobrodelno prireditev pod sloganom Povsod nas isto sonce greje – pomagajmo Teu. Celoten dogodek je bil posvečen pogumnemu dečku Teu, ki se bori s hudo boleznijo, ter njegovima mami Dragici Štrucl in očetu Davidu Slodnjaku, ki sta povezana z Društvom Viljem Julijan.

Bolezen Teu žal vztrajno jemlje moč in krati brezskrbne otroške dni, a njegov nasmeh in neizmerna življenjska radost ostajata navdih za vse. Teo Slodnjak iz Tržca v občini Videm pri Ptuju potrebuje za gensko zdravljenje v ZDA 2,5 milijona evrov. Sredstva v lokalni skupnosti zbirajo na različne načine.

Glavne pobudnice projekta v OŠ Kidričevo so bile ravnateljica šole Alenka Kutnjak ter učiteljici Klara Vindiš Pušnik in Alenka Emeršič. Pod njihovim okriljem so učenci in učitelji stopili skupaj z jasnim ciljem, da Teu po svojih močeh pomagajo k čim bolj kakovostnemu odraščanju in mu dati priložnost, da ostane otrok.

Teo Slodnjak na prireditvi. FOTO: OŠ Kidričevo

Obiskovalci v Kidričevem so s svojim obiskom dokazali, da lokalna skupnost premore izjemno moč solidarnosti. Pester kulturni program, poln glasbe in čustvenih nastopov, je povezal vse navzoče v duhu sočutja. Pomoč se je zbirala z oddajo prostovoljnih prispevkov v nameščene skrinjice ter s pošiljanjem SMS-sporočil na številko 1919.

»Skupni trud učiteljev, učencev, staršev ter številnih gostov je obrodil izjemen sad, saj zbrani prispevki za Tea in njegovo družino znašajo neverjetnih 12.000,91 evra. Ta čudoviti večer je dokazal, da lahko z združenimi močmi, s pesmijo in z odprtimi srci nekomu resnično pomagamo spremeniti življenje na bolje. Teo, želimo ti, da ozdraviš!« so po uspešnem dogodku sporočili učitelji in učenci OŠ Kidričevo.