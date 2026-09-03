Začela se je širitev struge Mure, reka bo končno dobila več prostora

V začetku letošnjega avgusta so se na levem bregu reke Mure na območju naselja Hrastje Mota začela dela v okviru ponovne vzpostavitve rečne dinamike reke Mure. Na približno 300 metrov dolgem odseku bodo izvedli širitev struge, s katero bo reka ponovno dobila več prostora za naravne rečne procese.

Dela potekajo v okviru mednarodnega projekta LIFE RESTORE for MDD – Ohranjanje in obnavljanje poplavnih gozdnih habitatov ob rekah Mura – Drava – Donava, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz petih držav. Slovensko ekipo sestavljajo Direkcija za vode (DRSV), Zavod za varstvo narave in Slovenski državni gozdovi. Direkcija za vode je v okviru projekta zadolžena za načrtovanje in pridobivanje dovoljenj ter za izvedbo tega ukrepa.

Na območju posega bodo odstranili obstoječe obrežno zavarovanje in ga prestavili približno 85 metrov v zaledje. Novo pasivno zavarovanje bo varovalo zaledna zemljišča, prestavili pa bodo tudi del obstoječe gozdne ceste. Ukrep obsega 2,4 hektara, zaključek del pa je predviden do oktobra letos.

Ukrep predstavlja nadaljevanje že izvedene širitve struge na območju Hrastja Mote ter nadgrajuje dosedanje aktivnosti za ponovno vzpostavljanje naravne rečne dinamike Mure.

Dela potekajo v okviru mednarodnega projekta LIFE RESTORE for MDD. FOTO: Oste Bakal

Namen posega je ponovno vzpostaviti naravno rečno dinamiko na odseku Mure, kjer je bila zaradi preteklih regulacij močno omejena. Regulacija struge in zmanjšan dotok sedimenta sta čez desetletja prispevala k poglabljanju rečne struge, kar negativno vpliva na nivo podtalnice, poplavne gozdove, stranske rokave, mrtvice, mokrotna travišča in druge vodne habitate.

S prestavitvijo obrežnega zavarovanja bo reka ponovno pridobila prostor za naravne procese, za zadrževanje voda ter razvoj habitatnih struktur, kot so prodišča, sipine, erozijske brežine in pionirska rastišča poplavnih gozdov. S tem se bodo izboljšale življenjske razmere za številne rastlinske in živalske vrste, med njimi ribe, ptice ter druge organizme, vezane na rečne in poplavne ekosisteme.

Ukrep bo prispeval tudi k ugodnejšim razmeram za obrečne in poplavne ekosisteme ter k večji sposobnosti območja za naravno zadrževanje vode.