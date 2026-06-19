150 let nežnega ropotanja klekeljnov in zabadanja bucik

Leseni klekeljni, ki jih bolj ali manj izkušeni prsti premetavajo sem in tja, ustvarjajo poseben, svojevrsten zvok. Njihovo nežno ropotanje spremlja otroke in odrasle v Idriji in njeni širši okolici že 150 let. Čipkarska šola Idrija je največja in najstarejša čipkarska šola na svetu, ki neprekinjeno deluje od ustanovitve dalje.

Klekljanje in z njim čipka sta neizbrisljiv del identitete mesta Idrije in njegovih prebivalcev. Redke so družine, v katerih ne bi v preteklosti ali sedanjosti vsaj ena članica obiskovala čipkarske šole. Najstarejši pisni vir, ki omenja čipkarstvo na Idrijskem, je že iz leta 1696. Natanko 180 let pozneje je trgovsko ministrstvo na Dunaju v Idriji ustanovilo čipkarsko šolo.

Prva učiteljica v njej je bila domačinka Ivanka Ferjančič in njeno ime še danes v mestu veliko pomeni. Festival idrijske čipke – letošnji poteka od danes do nedelje – se vsako leto sklene s tradicionalnim tekmovanjem v klekljanju za priznanje Ivanke Ferjančič.

Idrijčanka, zaljubljena v čipke, je s svojo dejavnostjo in idejami, kakor so zapisali pri šoli, zelo zaznamovala to ustanovo. Čeprav je umrla pri rosnih devetindvajsetih letih, ko je šola delovala šele tri leta, se je po njeni smrti institucija razvijala naprej pod vodstvom učiteljic, ki jih je vzgojila, pozneje pa so prihajale nove.

Delovala tudi med obema vojnama

Razvoj Idrije je bil močno povezan z razvojem rudnika živega srebra, in medtem ko so možje globoko pod zemljo tvegali življenje, da bi bila domača miza polna, so z bolj prefinjenimi metodami, a nič manj znanja in izkušnjami enako delale ženske. V Idriji so se postopoma razvili vzorci in tehnike, ki so dali čipki s tega območja poseben pečat.

Predšolske učenke Čipkarske šole Idrija z učiteljico Jožefo Bizjak v šolskem letu 1935/36. FOTO: Fototeka Mestnega muzeja Idrija

V drugi polovici 19. stoletja so domači trgovci z idrijsko čipko prodrli na evropski trg, zato je naraslo tudi povpraševanje po usposobljenih klekljaricah. Od vsega začetka – tako je bilo tudi z drugimi področji na Idrijskem, med drugim z botaniko – pri klekljanju nič ni bilo prepuščeno naključju, temveč se je delalo sistematično in na način, ki je omogočal razvoj tehnik, znanja in pridobivanje ter prenašanje izkušenj.

Ko je uprava rudnika uvidela, da čipkarska šola zaradi vedno večjega števila učenk potrebuje dodatne prostore, je dala denar za obnovo in popravilo šolskih prostorov.

Iz dveh skupin deklet so konec 19. stoletja nastale tri – delile so se na pripravnice, redne učenke in tako imenovane hospitantke oziroma izredne gojenke, ki so vaje obiskovale le občasno. Najbolj nadarjene klekljarice so lahko postale učiteljice klekljanja, če so na Dunaju, tudi s pomočjo štipendije, opravile dodatno šolanje.

Čipkarska šola je neprekinjeno delovala tako med prvo kot med drugo svetovno vojno, čeprav je bilo obiskovanje pouka na trenutke moteno, saj so morale dekleta in ženske doma ob odsotnosti moških poprijeti za različna dela, počitnice so bile nekoliko daljše, poleg tega so imele tako učenke kot učiteljice še druge naloge, na primer šivanje oblačil za vojake in delo za Rdeči križ.

Ivanka Ferjančič z učenkami leta 1877. FOTO: Fototeka Mestnega muzeja Idrija

Sem in tja je pouk zamrl zaradi bombardiranja, a čipka in klekljanje v Idriji sta preživela tudi vojni vihri in težavno družbeno okrevanje. Prsti po vseh becirkih so poleti v senci pred stanovanjskimi bloki, pozimi pa v toplem zavetju domačih izb hitro prepletali lesene paličice.

Podoba nad bulo sklonjene domačinke bi bila lahko podobno prepoznaven mestni motiv, kot je v zeleno tuniko in rdeče ogrinjalo odet Merkur s krilatimi sandali in kerikejem v rokah.

Klekljanje za domačinke nikoli ni bilo le priložnost za zaslužek, marveč nekaj, kar jih je družilo v posebno skupnost, v katero se še danes ne da vstopiti kar mimogrede. Klekljanje zahteva čas, motivacijo, pripravljenost na učenje in uči potrpežljivosti, saj je treba nemalokrat zaradi drobcene napake razdreti že skoraj končan izdelek.

Idrijska čipka je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov, registrirana na ravni EU. FOTO: Arhiv Čipkarske šole Idrija/Aljaž Bogataj

Središče skupnosti, ki jo povezuje čipka

V šolskem letu 1993/94 so na Čipkarski šoli Idrija uvedli triletno poklicno izobraževanje, s katerim so učenke in učenci pridobili naziv čipkarice oziroma čipkarja. Program je vključeval tako splošnoizobraževalne kot tudi strokovno-teoretične predmete. Zanimanja za tovrstno izobraževanje ni bilo veliko, zato so ga leta 2001 ukinili.

Tudi danes so – ob vseh izzivih, ki jih postavljajo nove tehnologije – bliskovit razvoj različnih industrij in dejstvo, da imajo učenke in učenci na voljo ničkoliko interesnih dejavnosti, prav zaposleni tisti, ki s svojo srčnostjo skrbijo, da znanje klekljanja ne zamre. Klekljanje ni (več) rezervirano samo za dekleta in ženske, temveč se v njem zelo uspešno preizkušajo tudi fantje.

Vsako leto v šoli v devetih oddelkih izobražujejo okoli 500 otrok, starih od šest do petnajst let, na leto pa izobrazijo tudi okoli 150 odraslih klekljaric in klekljarjev. Učenke in učenci se v prostem času učijo veščin izdelovanja klekljane idrijske čipke, risanja in branja načrtov v mednarodni barvni skali za klekljanje ter risanja svojih lastnih vzorcev za klekljanje.

Častitljivi jubilej delovanja čipkarske šole bodo zaznamovali z otvoritveno slovesnostjo kot umetniški poklon pomembni obletnici. FOTO: Arhiv Čipkarske šole Idrija/Aljaž Bogataj

Pomembno poslanstvo šole ostaja že stoletje in pol enako – ohranjati, prenašati, razvijati in promovirati bogato zakladnico znanja o idrijski čipki in skrbeti za njeno kakovost. Vodja območne enote

Čipkarske šole Idrija Metka Fortuna je ob častitljivi obletnici ustanove dejala, da je mnogo več kot šola klekljanja: »Je prostor, v katerem se prepletajo znanje in ustvarjalnost, kjer se krepi identiteta območja in neguje rokodelsko dediščino, vpisano Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Je središče skupnosti, ki jo povezuje idrijska čipka. V šoli ohranjamo in na nove generacije prenašamo veščino klekljanja idrijske čipke, pri čemer krepimo tisto, kar ljudi dela edinstvene: sposobnost ustvarjanja, povezanost s preteklostjo in ustvarjalno oblikovanje prihodnosti.«

V stoletju in pol obstoja je čipkarska šola idrijski čipki pomagala vtreti pot tudi v modo, nakit, umetniške izdelke, sodobno oblikovanje in kulinariko. Prepletene niti so vez s preteklostjo, prednicami, ki so si jemale od ust, da bi dajale drugim, z ženskami, ki so skrbele, da neprecenljivo znanje ne bi izumrlo.