60 let legendarnega bara: Nekaj pač moraš delati, pravi 82-letni gostinec

Gostilne so pred desetletji krajem dajale identiteto. Če je človek želel izvedeti najnovejše čenče, spoznati partnerja, se družiti ob kavi ali pivu, je šel – kam drugam kot – v gostilno. V njih so se rojevale in umirale ljubezni in potekale sedmine. Danes tega ni več. Spremenile so se mlade generacije, udarec so lokalom vsak po svoje dali sprejeti zakoni. Nekaj gostincev, ki so doživeli »dobre stare čase«, kljub vsemu še vztraja.

8. decembra bo minilo natanko 60 let, odkar je v Spodnji Idriji vrata odprl bar Bergnach. Njegov lastnik je legendarni gostinec Franko Bergnach, ki je pred dvema letoma prejel priznanje za najstarejšega obrtnika leta, ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Tudi ob našem današnjem obisku je bil lokal, ki mu domačini pogovorno pravijo zgolj in samo pri Fronetu, takšen kot decembra 2023.

Pravzaprav je notranjost enaka kot pred desetletji. Še vedno se ob vstopu v bar stranki zazdi, da je zašla v časovno kapsulo. Še zmeraj so na stenah obešene lovske trofeje, prav tako častno mesto zaseda skoraj do stropa segajoča glasbena skrinja, 112 let star džuboks. Le ambient je bil ob tokratni kavi tak, kot pritiče mesecu, v katerem smo – mize in točilni pult so krasile božične zvezde.

82-letni Franko Bergnach je pred šestimi desetletji lokal odprl v svoji rojstni hiši, ki stoji pod spodnjeidrijskim pokopališčem. V stavbi, obnovljeni leta 1791, je bil nekoč samostan, nekaj časa po vojni pa celo zapor. Bergnach se je v hiši rodil in po tem, ko je opravil obvezni vojaški rok, obudil družinsko gostinsko tradicijo. Bil je prvi, ki je imel na tem koncu diskoteko, v gostilno je namestil avtomate in biljardne mize, pri njem so mladi fantje igrali namizni nogomet.

Okroglo obletnico bo letos proslavil tako, kot preživlja pravzaprav vsak dan razen torka, ko je lokal zaprt – s svojimi zvestimi strankami. V soboto zvečer pripravlja praznovanje, na katerem bodo ob živi glasbi, dobri hrani in pijači zelo verjetno obujali spomine na to, kako je bilo nekoč – biti gostinec in obiskovalec. »Gostinsko dovoljenje«, izdano decembra pred 60 leti, bo uokvirjeno obesil na častno mesto.

Franko Bergnach s 60 let starim dovoljenjem za obratovanje v roki. FOTO: Anja Intihar

Lokal danes tudi tržnica

Še danes zveste stranke, predvsem domačini, čeprav je med poletno turistično sezono kar nekaj tudi tujcev, pri Fronetu pozdravlja klasičen pivski repertoar, sestavljen iz (dobre) kave, sokov in alkoholnih pijač.

Domačin Vojko Carl, ki se je danes ustavil na kavi, je na vprašanje, kako sam vidi vlogo bara Bergnach v kraju, odgovoril: »Ta lokal je ’stara Fara’. Saj sama vidiš, kakšen ambient vlada tu. Huda škoda bo, ko bodo lokal enkrat zaprli, kar se bo najbrž prej ali slej zgodilo.«

Od starih gostiln, ki so nekoč predstavljale središče življenja v kraju, je ostala le še ta, v kateri sva sedela in klepetala za eno od miz. Carl je dejal, da bodo mnogi domačini šele po zaprtju gostilne – nekoč jih je bilo od pet do devet, danes so še tri, od tega je ena restavracija – videli, kaj so izgubili.

Celo paleto spominov na dogodivščine, pripetljaje, čenče, prostor, v katerem si izmenjujejo domače dobrote, med zamenjajo za borovničev liker ali par klobas za z ljubeznijo skuhan kapučino. V času, ko je bila Spodnja Idrija pod italijansko okupacijo, je v kraju živelo 180 ljudi, imeli pa so kar sedem gostiln.

Gostilne so pred desetletji krajem dajale identiteto. FOTO: Črt Piksi

»Leta 1983 sem dobil svojo prvo plačo in jo pol pustil tu v baru Bergnach,« je med smehom povedal Vojko Carl. Tedaj je bila to stalna praksa obiskovalcev gostiln in barov, ki so bili srce kraja. »Če si nekaj ali nekoga potreboval, si prišel v bar. Tudi če si potreboval delavca, si ga dobil tu,« je pojasnil Franko Bergnach.

Ljudje so se v preteklosti veliko bolj družili med seboj, plesali, se zabavali. Najboljši časi za idrijske gostince so bili zagotovo tedaj, ko je še obratoval rudnik živega srebra, saj so delavci v barih – na jezo, nejevoljo oziroma nesrečo svojih žena – puščali cele plače.

Franko Bergnach je že pred dvema letoma povedal, da je imel lokal 15. v mesecu pogosto odprt zgolj za rudarje, tako se je pilo in veselilo. Potem je prišel evro, ko se je pijača občutno podražila, pa zakon o prepovedi kajenja v lokalih; vse omenjeno je vplivalo na to, da ljudje manj hodijo ven.

Ta lokal je ’stara Fara’, je povedal eden ob obiskovalcev. FOTO: Črt Piksi

Doba svetovnega spleta, računalnikov in telefonov, v katere zremo raje kot drug v drugega, je mnogim gostilnam in restavracijam zabila še zadnji žebelj v krsto.

Ko danes ura odbije osem zvečer, kraj zamre, z njim pa tudi lokali, je dejal Bergnach. Zakaj torej sam še vztraja, ko pa bi lahko pri svojih častitljivih letih bar že zdavnaj zaprl ali ga oddal v najem? »Nekaj pač moraš delati,« je bil kratek in jedrnat ter dodal, da vztraja v glavnem zato, da hkrati z barom vzdržuje rojstno hišo.