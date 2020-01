FOTO:Aragonitni ježki uspešni na evropskem razpisu: Taborništvo je šola za življenje

Že pred ustanovitvijo sedanje taborniške organizacije je v Cerknem delovalo nekaj taborniških enot. FOTO: Deja Razpet

31. januarja 1998 je bil organiziran ustanovni občni zbor Društva tabornikov rodu Aragnoitnih ježkov Cerkno. FOTO: Deja Razpet



Po sladoledu je bil njihov za vedno

Mladi prostovoljci bodo izvajali program, namenjen osnovnošolskim otrokom predvsem iz Cerknega in okolice. FOTO: Deja Razpet



Naproti tudi otrokom s posebnimi potrebami

Evropska solidarnostna enota združuje mlade ljudi v gradnji bolj vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam ljudi in odzivanju na družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati, ter zagotavlja enotno vstopno točko za takšne solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. (Vir: Movit )

Cerkno – Društvo tabornikov Rod aragonitnih ježkov (RAJ) Cerkno se je razveselilo uspešnega sodelovanja na razpisu evropske komisije Evropska solidarnostna enota (ESE). Kandidirali so s solidarnostnim projektom Skozi leto 'dvajstdvajst', v katerem so zajeli taborniški program za letošnje leto, ki vključuje vse njihove aktivnosti – od petkovih vodovih sestankov do taborjenja. V projektu sodeluje 14 prostovoljcev, ki so registrirani na portalu ESE, pa tudi dodatnih 11, ki so bili za registracijo še premladi.Po besedah, starešine Društva tabornikov RAJ Cerkno, bodo s projektom naslavljali nekaj ključnih izzivov, in sicer: »Osamljenost, pomanjkanje občutka pripadnosti, obremenjenost z negotovo prihodnostjo, iskanje identitete v pluralizmu vrednot, ki so si lahko v nasprotju, povečevanje socialnih razlik ter tegobe otrok in mladostnikov, ki jih povzročajo geografske ovire.« Izzivi, za katere ni imuna niti občina Cerkno, torej.»S celotnim projektom oziroma taborniškim programom želimo doseči, da vsak naš član postane avtonomen, angažiran, solidaren in odgovoren član lokalne, nacionalne in mednarodne skupnosti, v kateri živi in deluje. Taborništvo je šola za življenje,« je še dodal Makuc. Taborniki so močno vpeti v lokalno dogajanje, bodisi z udeležbo na čistilnih ali dobrodelnih akcijah, pri kolesarskem maratonu Franja ter drugih športnih prireditvah v kraju in okolici.RAJ Cerkno trenutno šteje približno 125 članov, od tega je 25 članov mladih prostovoljcev, starih med 15 in 25 let, preostali pa so osnovnošolski otroci. Kot zanimivost Makuc dodaja, da je skoraj vsak tretji osnovnošolec v Cerknem član Rodu aragonitnih ježkov, kar priča, da so taborniki priljubljena prostočasna dejavnost, s pomočjo katere se otroci priučijo samostojnosti, dobrodelnosti, solidarnosti, odkrivajo, spoznavajo in pridobijo čut za naravo ter številne taborniške, naravoslovne, družboslovne in socialne veščine.Zanimanje za taborništvo v Cerknem je iz leta v leto večje, tako da morajo celo omejevati vpis v 'krožek'. Kot pojasnjuje sogovornik, podatka o tem, koliko posameznikov je šlo v vseh letih delovanja skozi njihov program, nimajo. Je pa kar precej aragonitnih ježkov prevzelo vodstvene funkcije po koncu aktivnega taborništva v uspešnih podjetjih, obnašajo se družbeno odgovorno in puščajo svoj pečat na številnih področjih.Blaž Makuc na vprašanje, kaj je njega gnalo k tabornikom, pove: »K tabornikom so me zvabili prijatelji. Zgodilo se je, da sem na prvo vodovo srečanje prišel ravno ob zaključku taborniškega leta, ko nas je vodnik peljal na sladoled. Takrat so me taborniki kupili za vedno (smeh). Nato sem šel na prvo taborjenje, izlete, bivake, tekmovanja in zdaj je za menoj že 15 let taborništva, kjer sem doživel vse mogoče. Naučil sem se sodelovati z drugimi, vodil najrazličnejše skupine in procese, izboljšal komunikacijske kompetence, negoval svojo željo po odkrivanju in učenju novih stvari in še mnogo drugih stvari, s katerimi danes veliko bolj samozavestno nastopam tudi na trgu dela. Pri tabornikih pa je bilo vse skupaj 'zapakirano' v dogodivščino. Največji čar taborništva je v tem, da nam vedno postavlja izzive in prepreke, ki jih skupaj rešujemo v družbi prijateljev. Ob tem pa se še učimo novih stvari.«Na razpisu so za projekt prejeli 7644 evrov. Veliko večino bodo investirali v program, 1644 evrov pa namenili izboljšanju delovnega okolja za otroke s posebnimi potrebami. Poiskali bodo namreč strokovno pomoč oziroma inštruktorja specialne pedagogike, kupili razne didaktične igre in pripomočke, strokovno literaturo, dodatno izobraževali njihov vodstveni kader.A kot še pojasnjuje starešina RAJ Cerkno, jim več kot sama denarna sredstva pomeni priznanje, da njihov taborniški program sledi ciljem in načelom Evropske solidarnostne enote ter kot tak učinkovito naslavlja solidarnost kot eno ključnih vrednot taborništva. Na postavki kakovost upravljanja projekta so na primer prejeli skoraj vse točke, kar pomeni, da kljub svojim letom znajo dobro voditi tudi najzahtevnejše projekte.