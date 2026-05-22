Beli velikan – prijazen, umirjen, delaven, ubogljiv in skromen

Na velikem travniku med Sv. Antonom, Kubedom in Gračiščem se vsak dan pase 24 belih velikanov, največjih kopenskih sesalcev na kopnem pri nas. »Če ne bi bilo njih, mi, Istrani ne bi preživeli,« me prepričuje z enostavno istrsko logiko Edi Buzečan iz Marezig, lastnik edine črede boškarinov, istrskih sivk v Sloveniji. »So nekaj posebnega, za delo zelo primerni, pomagali so orati, voziti drva iz gozda, kamenje za hiše in podporne škarpe, dajali so boljše meso. To je robustna, zelo delavna, inteligentna in krotka živina. Živa istrska dediščina, « pravi eden zadnjih, ki jih ima v Sloveniji zares rad.

Ob cesti med Sv. Antonom in Gračiščem, ob pet hektarjev velikem ograjenem travniku, se za drevjem in grmovjem počasi premika skoraj pravljično istrsko govedo z velikimi rogovi. Pravi istrski raj, tipična istrska krajina z bitji, kot bi prišla z drugega sveta. Tak vtis dajejo. Po bližnji cesti le vsakih pet minut pripelje kak avto. Edi potrobi in pokliče svoje »ljubice«. Mladim kravam, ki še dojijo svoj naraščaj, prinaša priboljšek - star kruh, koruzno moko, oves in ječmen. Med tri krave s teleti se hitro prikrade tudi edini bik, vendar mu Edi ne pusti, da bi mamam jemal priboljšek.

Zrasel je v Marezigah, doma so imeli tudi po 13 glav govedi, v 70-tih prejšnjega stoletja tudi pravega istrskega vola - boškarina, in nekaj druge živine. Nekaj časa je pomagal staršem, potem se je zaposlil pri Slovenskih železnicah. »Brez redne službe bi samo s kmetijo težko preživeli. Pred desetimi leti sem kupil tri telice od Jožeta Bolčiča iz Prešnice. Kasneje sem jih kupil še nekaj iz hrvaške Istre, zdaj imam enega plemenskega bika, ki so mi ga posodili Hrvati, drugo so krave in sedem telet,« pripoveduje zelo delaven istrski kmet Edi Buzečan, medtem ko pazi, da bik ne bo odnesel priboljška kravam. Med zelo težkim govedom se giblje povsem brez skrbi. Boškarini so krotke živali. »Nimam jih za delo, bikce in tiste krave, ki niso plodne, čez čas prodam. Dokler so samice plodne, mi dajejo nov zarod.«

Hrvati bi mu dali vse, kar bi jih prosil

»Z njimi ni ravno veliko dela. Krajevna skupnost Gračišče mi je dala v najem pet hektarjev travnika, ki sem ga moral ograditi, da žival ne pobegne. V istrski naravi nima resnega sovražnika. To je nadvse primerna površina, kjer se radi pasejo. Dodajam jim seno. Samo kravam, ki so povrgle, dodajam tudi otrobe in koruzno moko, da dobijo več mleka. To govedo je nadvse skopo z mlekom. Vsega jim pustim za mladiče. Včasih jim dodam kaj kruha. Sicer pa preživijo celo zimo na prostem. Mraz, burja, dež niti močno sonce jih ne moti. Le poleti, ko je preveč muh, se pred njimi umaknejo v hlev. Vodo jim nalivam iz vodnjaka (štirne). Ko je poleti suša, jim vsak dan pripeljem tisoč litrov vode od doma. Ko je trave malo, dobijo po eno balo (300 do 350 kilogramov) sena na dan. Najmočnejši je seveda bik, toda glavno besedo nad vsemi ostalimi si pribori najstarejša krava. Nekatere poimenujem: ta prva in najstarejša, ki ima 10 let, je Bela, druga je Gorofola, potem sta tam še Bruna in Vrba ...«

Za krave bi od države prejel 170 evrov podpore letno, a je niti ne uveljavljam, ker jih potem nekaj časa ne bi smel prodati. Pač pa ima zadnja leta koncesijo, da kosi 30 hektarjev travnikov in za to prejema podporo. »Ko sem pred časom prodal pet bikcev v Pazin, so mi zanje plačali 11.500 evrov. Vsak je tehtal po pol tone. Oni jih potem krmijo še pol leta ali kaj več in potem prodajo.«

Dobro sodeluje s hrvaškimi rejci in stroko. »Oni so res ljudje, pri naših nimam te pomoči. So prijazni in mi zelo pomagajo. Posodili so mi plemenskega bika, vse so uredili, papirje, prevoz ... To zato, ker so videli, da sem resen rejec. Kar koli bi jih vprašal, bi mi pomagali. V hrvaški Istri je boškarinov veliko, še več pa v Liki. Pri nas sta samo še dva rejca. S tem, da jima je to bolj konjiček, imata le po dva primerka. Pozimi ali tedaj, ko imajo mlade, jim kupujem priboljške - pelete, vanje zmeljejo koruzno moko, oves, ječmen in druga žita. Živinozdravnik skoraj ni potreben. Ko povržejo mlade, opravijo krave vse same. To je starinsko govedo, ki je ves čas v gibanju, živi z naravo, ni razvajeno in privezano v hlevu, zato je veliko bolj odporno proti boleznim. Moram jih vseeno cepiti proti določenim boleznim, ki jih zahteva zakonodaja. Enkrat se je zgodilo, da sem v čredo dobil hermafrodita (narava je dala, da je bilo samec in samica hkrati). Bika prepustim telici, ko dopolni dve leti. Sicer pa so krave plodne približno 20 let.«

Mestni človek bi v enem tednu »krepal«

In kaj ga vleče ali žene v to, da posveča toliko svojega časa istrskim sivkam? »Že celo življenje sem povezan z naravo in živino. Meni se zdijo izredno lepe živali in hkrati skrbim še za istrsko dediščino. Imam tudi dva konja, 30 kokoši, goske, purmane ... in 300 oljk. Včasih mi pri košnji trave pomaga brat. Z oljkami je celo nekaj več dela kot z živino, lani sem pridelal 600 litrov olja. Navaden človek vsega tega ne bi zdržal. Mora biti vajen, mora zrasti na zemlji. Če bi šel en povprečen mestni človek en teden z mano na delo, bi »krepal«. Moraš biti malo zaljubljen v te živali. Ampak nas ni veliko. Zato se bojim, da se slabo piše boškarinom v slovenskem delu Istre,« razlaga Istran v starem pomenu besede. Istrsko okolje, tradicijo in naravo pozna kot lasten žep. Je tudi izjemen lovec in odličen gobar.

To je boškarin, ki se ne boji ljudi in ljudje ne njega. FOTO: Boris Šuligoj

»Država nam za eno žival da 170 evrov na glavo, Hrvaška država daje svojim rejcem veliko več. Ko so začeli, so dajali celo 1000 evrov na kravo. Kateri norec bi imel boškarine, če bi dobil za druge pasme krav prav toliko, dajo pa več mleka in mesa. Če bi hoteli spodbujati rejo boškarinov, bi morali letno zanje prispevati vsaj 400 do 500 evrov. Meso bi moralo biti vsaj 30 odstotkov dražje, saj prirast ni tak kot pri kravah. Še posebej ne, če živijo takole na prostem kot pri meni. V hlevu bi šlo malo hitreje.«

V starih časih so bili kot traktorji

Boškarini ali istrske sivke so avtohtona pasma največjega polotoka na Jadranu. Zadnji boškarin je v Sloveniji poginil v začetku novega tisočletja. Kriva je bila menda modernizacija kmetijstva. Boškarini so bili predvsem namenjeni delu in so v starih časih služili kot danes traktorji. Skopljeni voli zrastejo od 1100 do 1300 kilogram teže, je zapisal Martin Perič iz Abitantov v svoji diplomski nalogi. Teža odraslih krav se giblje med 500 in 600 kilogrami, bikov pa med 650 in 900 kilogrami. Barva istrskega goveda je svetlo siva do bela s prehodi temnejših nians. Biki so temnejši od krav. Teleta so ob telitvi rjavo-rdečkaste barve in postopoma posivijo. Istrsko govedo ne more konkurirati z mlekom. Letno dajo le med 800 in 1500 litrov sicer odličnega mleka, saj ima 4,2 odstotka mlečne maščobe. Rejci imajo sicer manj dnevnega dela s pašo, boškarini so manj zahtevni, imajo zelo cenjeno meso, je bil prepričan Martin Perič. Ker živina prezimuje na pašniku, ne zahteva tako masivnih hlevov kot ostala živina. Govedo, ki se pase, je bolj odporno na vremenske vplive, je bolj zdravo, v hladnejših mesecih pa ga gostejša dlaka obvaruje pred mrazom. Pomembno je, da ima na pašniku zavetje pred dežjem in vetrom, pri katerem zadošča lahka in predvsem cenejša kritina, ter vedno zadostna količina voluminozne krme in vode. Najbolj so znani po svojih posebej ukrivljenih (kot antična lira) rogovih. Pri odraslih bikih lahko doseže rog dolžino tudi metra in pol. Včasih so jim kmetje na konico rogov pritrdili medeninaste kroglice, da se niso bodli. Ponekod to spet počnejo.

Hrvaška ima več kot 1600 boškarinov

Na Hrvaškem za avtohtone pasme dobro skrbi Agencija za ruralni razvoj Istre (AZRRI) iz Pazina. Vodja centra za trajnostni razvoj živinoreje Istre iz te agencije veterinar Gordan Šubara pravi, da je na Hrvaškem kar 160 aktivnih lastnikov istrskega goveda, od tega nekaj več kot polovico v Istri. Skupaj premorejo nekaj čez 1600 glav te živine (1500 krav in 120 bikov) Največ jih je v Istri, toda v zadnjih šestih letih se je reja boškarinov razširila še v druge dele Hrvaške, predvsem v Liko in nekaj v Dalmacijo, kar pozitivno vpliva na obstoj pasme.

Avtohtoa istrska pasma, ki je državna kmetijska politika ne razume. FOTO: Boris Šuligoj

Leta 2012 sta pazinska agencija AZRRI in KGZS - KGZ Nova Nova Gorica v okviru evropskega projekta APRO iz hrvaške Istre v Slovenijo preselila 10 brejih samic. Temeljni cilj je bil, da bi na obeh straneh meje vzgajali črede boškarinov in da bi predvsem na območju Čičarije, Brkinov, slovenske Istre in Krasa preprečevali zaraščanje pašnikov in travnikov. Gordan Šubara pojasnjuje, da še zmeraj dobro sodelujejo s slovenskimi rejci in z Gensko banko Slovenije in jim zagotavljajo ustrezno izmenjavo bikov. Hrvaška daje svojim rejcem po 430 evrov podpore letno na glavo živine, istrska županija in občine pa podpirajo prireditve in promocijo istrskega goveda. V Kanfanarju vsako leto ocenjujejo vole in lani so na 35. tradicionalni Jakovlji nagradili najtežjega, to je bil 11-letni Sarožin, ki je tehtal kar 1340 kilogramov. V AZRRI nimajo povsem natančnega podatka o porabi boškarinovega mesa, toda ocenjujejo, da ga letno pridelajo nekaj čez 100 ton. To istrsko specialiteto ponuja več deset istrskih gostiln in konob.

Slovenske države Istra ne zanima najbolj

Leta 2003 so slovenski rejci v Istri ustanovili društvo Boškarin, ki je delovalo vse do lanskega leta. V njem je bilo kakih 40 članov, toda sčasoma je navdušenje splahnelo. Mnogi so ugotovili, da je treba z živino veliko delati in da z njo ni velikih zaslužkov. Glede na to, da je bila tudi kmetijska politika v državi bistveno manj radodarna in manj naklonjena, je navdušenje počasi ugasnilo. Boškarine so prodali Hrvatom ali v klavnice, delo v društvu je vse bolj slonelo samo na dolgoletni predsednici veterinarki Barbari Strmole, ki je na koncu obupala, zato so društvo lani ukinili.

Zadnji Mohikanec je Edi Buzečan. Polega njega imata po dva boškarina samo še dve družini v Sloveniji (bolj kot nekakšno maskoto ali turistično zanimivost v okviru turistične dejavnosti). To sta družina Perič na turistični kmetiji Grondali v Abitantih in družina Lisjak na turistični kmetiji Robivera v Krkavčah. Robert Lisjak pravi, da je škoda, ker je bil projekt vračanja boškarinov državno in evropsko podprt, da se je toliko pozornosti vložilo v ponovno oživitev avtohtone istrske pasme, zdaj pa vse zamira. Škoda je tudi zato, ker kmetijstvo in turistične kmetije niso bolj sprejeli izziva s ponudbo boškarinovega mesa. Gre za istrsko kulinarično posebnost, ki so jo hrvaški gostinci s pridom razvili in jo ponujajo kot zelo posebno blagovno znamko in dobroto, ki jo je mogoče okusiti samo v Istri. Seveda je treba vložiti nekaj truda tudi v kuharsko znanje in trženje. Kakor koli - Edi Buzečan je brez posebnih slovenskih spodbud sam postavil lepo čredo boškarinov. Nadaljnja usoda istrskih sivk je trenutno odvisna samo od njega. Pa čeprav bi boškarini uspevali tudi v drugih slovenskih krajih. Zvedeli smo za koroškega Slovenca, ki je iz Istre uspel odpeljat par boškarinov na avstrijsko Koroško in tam z največjim veseljem skrbi zanje.