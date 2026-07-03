Bolj malo energije in volje za sanacijo turističnega dragulja

Vodni kanal rake v Idriji, ki velja za najbolj priljubljeno sprehajalno in tekaško pot v občini, so decembra lani izpraznili zaradi ogromne luknje, skozi katero je pronicala voda. Puščanje je povzročalo škodo na objektu in na poti ob kanalu. Upravljavec kanala – družba Soške elektrarne Nova Gorica – je več mesecev iskal alternativne rešitve za sanacijo, ki je zaradi nepredvidenih stroškov padla v vodo.

V družbi Soške elektrarne Nova Gorica načrtujejo, da se bo izvajalec del teh lotil prihodnji teden. Pojasnili so, da bo izvedena najbolj nujna sanacija, s katero bodo zagotovili ustrezne pogoje za ponovno polnjenje. Občani in obiskovalci so že večkrat potožili, da je resnična škoda, ker odsotnost vode v kanalu ne daje več občutka svojevrstnega hladu, še posebej v času najhujše vročine.

Občina Idrija drugega kot priganjati upravljavca ne more, saj je zgolj lastnica poti ob kanalu. Za gradbena, tehnična in upravljavska dela v njem so pristojne Soške elektrarne Nova Gorica, medtem ko so za zadeve glede gozda pristojni v družbi Slovenski državni gozdovi in v Zavodu za gozdove.

Pri Soških elektrarnah Nova Gorica proučujejo, kot so poudarili, tudi varnostne vidike: »Območje je danes priljubljena sprehajalna pot, zato je treba pri načrtovanju prihodnje ureditve upoštevati širši javni interes in zagotoviti ustrezno raven varnosti. Pri tem velja spomniti, da so bile rake ob svoji izgradnji pokrite z lesenimi podi. Današnje stanje je posledica večstoletnega razvoja prostora in sprememb v načinu njegove uporabe, zato želimo pri vseh nadaljnjih odločitvah ravnati premišljeno, strokovno in odgovorno.«

Luknja, zaradi katere je kanal prazen že od decembra. FOTO: Anja Intihar

Februarja pridobili soglasje, premaknilo se ni nič

Kanal so delavci Soških elektrarn Nova Gorica decembra izpraznili in s tem preprečili iztekanje vode, februarja so pridobili soglasje in kulturnovarnostne pogoje od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, od tedaj se ni premaknilo nič. Objavili so sicer razpis za izvedbo sanacijskih del, vendar je edina prispela ponudba ocenjeno vrednost – 25 tisoč evrov – presegla za sto odstotkov.

Na razpisu za izvajalca je bil izbran PTGM VONČINA iz Spodnje Idrije. Na vprašanje, ali je ocenjena vrednost del enaka kot prvič, v SENG še niso odgovorili. Prav tako čakamo odgovor na vprašanje, koliko finančnih sredstev je družba v zadnjih desetih letih vložila v sanacijo oziroma vzdrževalna dela.

Zaradi trenutnega stanja tudi elektrarna, ki jo napaja vodni kanal, ne deluje, vendar bo besedah družbe Soške elektrarne Nova Gorica »ta proizvede majhno količino električne energije in je njen prispevek k skupni proizvodnji družbe SENG zanemarljiv«. Hidroelektrarno Mesto kljub vsemu redno pregledujejo in vzdržujejo, so pojasnili.

Vodni kanal rake je bil zgrajen za potrebe delovanja rudnika živega srebra, danes pa naravoslovna učna pot razgrinja pestro kamninsko zgradbo, gozdne združbe in botanične posebnosti območja Idrije ter velja za enega od najbolj priljubljenih tekaških in sprehajalnih poligonov.

Člani liste Odgovorni za občino Idrija so zagnali pobudo, ki predvideva vzpostavitev skupnega upravljanja in razvojnega modela za območje rak. FOTO: Anja Intihar

Novi direktor Zavoda za turizem Idrija Robert Šinkovec, ki je mandat prevzel pred kratkim, je glede počasnosti sanacije ene od najlepših idrijskih naravnih in tehničnih znamenitosti povedal: »Razumem, da je postopek s pridobivanjem dovoljenj in izvajalcev ter s samo izvedbo zapleten, vendar se na to problematiko opozarja že več let.«

Na občini Idrija so že maja pojasnili, da so imeli v zadnjih sedmih letih na temo urejanja oziroma sanacije rak več sestankov, da so iz družbe Soške elektrarne Nova Gorica obljubili celovitejšo sanacijo, da pa občina vpliva na to žal nima, saj ne more vlagati sredstev v premoženje, ki ni njeno.

Šinkovec glede ureditve tega dela krajinskega parka Zgornja Idrijca vidi več izzivov, med drugim odstranitev podrtega drevja pod sprehajalno potjo in sanacijsko sečnjo, za katero upa, da bo v kratkem zaključena. Nevarna za sprehajalce so po njegovem mnenju tudi posušena drevesa, sama pot, ograja in klopi so prav tako potrebni sanacije.

Dejal je, da se vse omenjeno ureja. »Ne glede na lastništvo rak, nanje gledam kot na celoto, kot na dediščino in na naravno vrednoto, ki se je skozi leta ohranila. Odgovornost vseh vključenih je, da jo vzdržujemo in ohranjamo v zglednem stanju,« je poudaril.

Na Zavodu za turizem Idrija izvajajo štetje pešcev. Letos so po rakah peljali 16 vodenih skupin. Je pa tudi Šinkovec omenil, da se nanj obrača vse več ljudi, ki jih zanima, zakaj je kanal suh že tako dolgo.

Pot po rakah pripelje tudi do Divjega jezera. FOTO: Blaž Močnik

Pobuda za vzpostavitev skupnega upravljanja in razvojnega modela

Da je eden ključnih razlogov za nastalo stanje dejstvo, da je upravljanje območja razdrobljeno med več lastnikov, upravljavcev in institucij, so poudarili tudi pri listi Odgovorni za občino Idrija. Po njihovem mnenju zato ni enotnega pristopa k razvoju, vzdrževanju in pridobivanju finančnih sredstev.

Zato so zagnali pobudo, ki predvideva vzpostavitev skupnega upravljanja in razvojnega modela za območje rak. Poudarili so, da sledijo veliki zaskrbljenosti občanov zaradi kritično nizkega stanja tega območja.

»Ker župan in občinska uprava niso odzivni in učinkoviti, smo pobudo predložili za obravnavo na občinskem svetu. Reševanje rak potrebuje politično moč in podporo vseh deležnikov lokalne samouprave,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Rake trenutno kažejo klavrno podobo. FOTO: Anja Intihar

Pri listi predlagajo, da občina Idrija skupaj z deležniki prouči več možnih modelov dolgoročnega upravljanja in razvoja območja rak.

Pri tem se po njihovem prepričanju kot ena izmed najbolj smiselnih možnosti kaže vzpostavitev projektnega partnerstva med občino, zavodom za turizem Idrija, družbo Soške elektrarne Nova Gorica, Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija ter drugimi povezanimi institucijami (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gozdove Slovenija ...).