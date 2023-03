Brez osebnega zdravnika bo junija ostalo 16 odstotkov odraslih

V Zdravstvenem domu Idrija je po upokojitvi ene od zdravnic družinske medicine lani ostalo brez osebnega zdravnika več kot 970 ljudi. Junija se bo ponovila podobna zgodba, saj odhaja v pokoj še ena specialistka, tako da bo skupno neopredeljenih 2259 pacientk oziroma pacientov. To v občinah Idrija in Cerkno, ki sta ustanoviteljici zavoda, predstavlja 16 odstotkov odrasle populacije. Lani poleti so zaradi odsotnosti zdravnic uvedli sistem dela nadomestne ambulante. Medtem za zdaj uspešno nadomeščajo odhode medicinskih sester.

Nekaj pacientov si je novega osebnega zdravnika sicer že poiskalo, vendar bo za ZD Idrija upokojitev pomenila dodatno kadrovsko težavo. Dveh zdravnic v enem letu se ne da nadomestiti čez noč. Strokovni direktor Miloš Simov je danes povedal, da bo z delom nadaljevala nadomestna ambulanta, uvedli bodo vsakodnevno triažiranje in retriažiranje pacientov, obravnavani bodo torej glede na stopnjo nujnosti težav. Nekoliko optimizma vzbuja napoved prihoda zdravnice družinske medicine, s katero bodo aprila sklenili pogodbo o zaposlitvi. Opredeljevati bo začela prihodnje leto.

Četudi gre za izkušeno specialistko, pa mora kljub temu skozi postopek pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za delo – komisija na ministrstvu za zdravje je zahtevala, da pred prihodom v Idrijo opravi enajstmesečno dopolnilno izobraževanje oziroma prilagoditveno obdobje. Žal tu država zdravstvenim zavodom, ki se spopadajo s kadrovskimi težavami, kljub opozorilom vodstev postopkov ne krajša.

Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar (levo) in strokovni direktor Miloš Simov. FOTO: Arhiv ZD Idrija

Izkušena zdravnica, a mora »krožiti« 11 mesecev

Pomanjkanje specialistov družinske medicine v ZD Idrija vpliva tudi na organizacijo dela na nujni medicinski pomoči (NMP). Skoraj polovica primerov, ki jih tam obravnavajo, ni nujnih. Mnogi pacienti, ki niso obravnavani v skladu s svojimi pričakovanji, pogosto odidejo na NMP. Posamezniki bodo v prihodnje v primeru nenujnih težav po triaži na obravnavo lahko čakali tudi nekaj ur. Prav tako jih ima zdravnik pravico zavrniti, če presodi, da ne sodijo na NMP.

Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar je poudaril, da prihodnost kljub vsemu ni črna. Na NMP pogodbeno sodelujejo s petimi zdravniki, ob tem si vseskozi prizadevajo, da bi prebivalci obeh občin dobili ustrezno zdravstveno oskrbo in tudi po juniju ne bo nič drugače. »Imamo štiri specializantke družinske medicine, ki bodo v dveh do treh letih lahko začele z delom. Sklenili smo pogodbo z diplomantom medicinske fakultete, ki je pri nas na kroženju za sekundarij in bo vpisal specializacijo družinske medicine,« je dodal.

V omejenem obsegu se bodo pacienti lahko opredelili proti koncu letošnjega leta tudi pri zdravnici, ki se bo vrnila s porodniškega dopusta. Z občinama ustanoviteljicama so se dogovorili za finančno pomoč pri razpisu dveh do treh štipendij za zdravniški kader, ki ga najbolj primanjkuje. V zadnjih letih, ko je bilo že jasno, da bo v nekem trenutku upokojevanje poseglo v proces dela, teh štipendij sicer ni bilo ali pa so bile tako nizke, da so jih posamezniki preprosto vrnili.

Letos bodo s finančno pomočjo občin Idrija in Cerkno razpisali dve do tri štipendije za bodoče zdravnike. FOTO: Leon Vidic/Delo

Poslovali pozitivno, presežek v investicije

Obremenitve v ZD Idrija so visoke, sta poudarila oba direktorja. Posamezni zdravniki oziroma zdravnice so imeli tudi po 140 obravnav na dan – normativi se, čeprav se jih ne da zatrdno zakoličiti, gibljejo med 60 in 70. Jim je pa uspelo letos rešiti vsaj dolga leta pereč problem ginekologije. Prek podjemne pogodbe so zaposlili ginekologinjo, ki bo obravnavo pacientov začela sredi aprila. Kot je zagotovil strokovni direktor, se bodo pri njej lahko opredelile vse pacientke prejšnje ginekologinje. Pri tem se dogovarjajo s še eno specialistko te veje medicine, da bi tako pokrili manko do celotnega programa ginekologije.

ZD Idrija je lani posloval pozitivno, s 130.000 evri presežka prihodkov, ki jih bodo namenili za investicije. Če ne bo težav, direktor Tomaž Glažar prihodnje leto računa na selitev Zdravstvene postaje v Cerknem: »Računamo, da je interes kraja tako velik, da ne bi smel prevladati nad interesom določenega podjetnika.«