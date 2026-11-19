Aktualni koprski župan Aleš Bržan in njegov izzivalec Nik Popovič sta se v studiu Dela soočila glede prostorskega razvoja, stanovanjske politike in preskrbe z vodo. Kljub različnim pogledom možnosti povolilnega sodelovanja nista izključila. Soočenje je vodil dolgoletni novinar Dela in poznavalec Primorske Boris Šuligoj. Kdo bo prihodnja štiri leta vodil Koper? Aleš Bržan je v prvem krogu prejel 47,27 odstotka glasov, Nik Popovič pa 31,66 odstotka. O prihodnjem županu bodo volivci odločali 29. novembra. Eno ključnih razhajanj v soočenju je bilo sprejemanje občinskega prostorskega načrta. Popovič zagovarja hitrejši razvoj in večje upoštevanje interesov lastnikov zemljišč, Bržan pa opozarja na zakonske omejitve in nujnost sprejetja dokumenta. Različne poglede sta predstavila tudi glede ...