Županske volitve so temeljito premešale politične karte v Kopru. Volivci pričakujejo učinkovitejše urejanje razmer tudi v strateško najpomembnejši slovenski občini. Trenutnemu županu Alešu Bržanu volivci že tretjič kot alternativno možnost pošiljajo Popoviča. Komaj je pred 4 leti premagal vztrajnega Borisa Popoviča, že ga resno izziva njegov sin Nik Popovič. Kandidata smo vprašali, ali je po volitvah možno celo zavezništvo Bržan - Popovič, in kako bi oba najbolj prispevala k ambicioznejšemu preboju mesta, kaj bi vodilno istrsko občino utrdilo v njenem ključnem položaju za državo. Kako ste zadovoljni z rezultati prvega kroga volitev? Aleš Bržan, Lista Aleša Bržana: Malo je sicer zmanjkalo za mojo izvolitev v prvem krogu, kot so napovedovale nekatere ankete. Zaradi vseh okoliščin sem ...