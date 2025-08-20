Dan, posvečen eni sami kulinarični specialiteti

Žlikrofi so neizbrisen del identitete mesta Idrija. Kot kulinarična posebnost stopajo najmanj ob bok rudarski dediščini – morda se ne bi zmotili, če bi tvegali z navedbo, da jo celo prehitevajo. Tudi praznik idrijskih žlikrofov je že tradicionalni festival; 23. avgusta bo potekal petnajstič. Sobota in eno najlepših prizorišč v mestu – Mejca – bosta povsem v znamenju kulinarične posebnosti.

Žlikrofi so od leta 2010 kot zaščiten proizvod vpisani v register pri evropski komisiji, leta 2002 pa so kot poseben kmetijsko-živilski proizvod na ravni Slovenije dobili status zajamčene tradicionalne posebnosti. Postopek priprave, sestavine in oblika so zaščiteni, a kot je rad dejal eden od ambasadorjev idrijske jedi, pokojni Boštjan Novak, je tisto, kar »naredi« žlikrofe, omaka, s katero so preliti. In teh bo tudi letos na prazniku idrijskih žlikrofov obilo.

Organizatorji festivala, zavod ID20, so sporočili, da bodo »obiskovalci letos lahko okušali kar 35 vrst postrežbe žlikrofov, med drugim bodo na voljo žlikrofi po azijsko z govejo masalo, z omako iz sira tolminc z limono in sirnim drobljencem, s kozličkovo omako, s šparglji, z metinim sladoledom, BBQ žlikrofi z mlado čebulo, žlikrofi s hmeljem in čipko iz tolminca«. Bogato kulinarično ponudbo bodo dopolnile brezglutenske, veganske in vegetarijanske možnosti, so še dodali.

Pogledali bodo tudi čez planke

Obiskovalci, ki zadnjih nekaj let prihajajo iz številnih slovenskih krajev, pa tudi iz tujine, se bodo lahko preizkusili v delavnici izdelave idrijskih žlikrofov, ki jo bodo vodile članice turističnega društva Fara. Spremljevalni program bo znova bogat – na voljo bosta degustacija in predavanje o slovenskih vinih in sirih, finalista letošnjega šova Masterchef Slovenija Barbara Poljanec in Jure Kirbiš prihajata v Idrijo z interaktivno delavnico, kako iz pridelkov in živil iz slovenskih shem kakovosti ustvariti nove, zanimive jedi.

Že tradicionalno se bodo v pripravi divjačinske bakalce pomerile lokalne lovske družine, medtem ko bodo jedci in jedke tudi letos lahko »pogledali čez planke«. »V letu, ko se Nova Gorica in Gorica ponašata z lovoriko evropske prestolnice kulture, želimo poudariti tudi brezmejnost polnjenih testenin. Tako letos prvič združujemo podobne jedi iz tako imenovanega Brezmejnega becirka Slovenije, Italije in Avstrije. Poleg naših idrijskih žlikrofov bodo obiskovalci lahko okušali karnijske cjarsone, krape (kasnudeln) iz avstrijske Koroške ter kobariške in prfarske štruklje,« so sporočili iz zavoda ID20.

Ekološko usmerjen festival

Pogled na Mejco, polno odraslih in otrok, ki vsako leto obiščejo praznik idrijskih žlikrofov, je eden najbolj čudovitih v letu. Nihče na dan festivala iz Idrije ne odide lačen. Zadnja leta ponudniki skuhajo in postrežejo več kot tono žlikrofov. A bolj kot količina je – tudi to je bil moto Boštjana Novaka – pri idrijski kulinarični posebnosti pomembna kakovost. In ta je na festivalu prav tako v ospredju.

Kakovost prireditvi priznavajo tudi strokovnjaki. Komisija za mednarodno nagrado za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu jakob 2024 – člani so bili Janez Bogataj, Bojana Rogelj, Karmen Razlag in Ylenia Loredan – je v utemeljitvi zapisala: »Praznik idrijskih žlikrofov je tudi v slovenskem prostoru izrazito inovativen festival, ki ga pretežno mladi organizatorji iz leta v leto dopolnjujejo s sodobnimi vsebinami in tako idrijsko dediščino približujejo novim generacijam. Dediščinske vsebine interpretirajo na izrazito sodoben način in tako zagotavljajo kontinuiteto lokalne istovetnosti.«

Praznik bo tudi letos potekal v skladu z ekološko noto; obiskovalcem bodo ponudniki žlikrofe postregli v biorazgradljivih posodicah z enakim priborom, pijačo v povratnih kozarcih, ločevanje odpadkov pa je prav tako že stalnica. Program bodo popestrili kolesarska tura in glasbeni ritmi.