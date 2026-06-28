Delfinke pri rtu Seča niso mogli rešiti

Člani Morigenosa so kmalu videli, da je s samico velike pliskavke nekaj zelo narobe.

Pri rtu Seča je dopoldan poginila mlada delfinka, ki je očitno zbolela. Ves trud članov društva Morigenos je bil danes dopoldan zaman. Skušali so ji pomagati, vendar je bilo kmalu jasno, da je bolezen (ali okužba) prehuda. Člane Slovenskega društva morskih sesalcev Morigenos so zjutraj okoli osme ure obvestili kopalci, ki so v povsem plitvem morju pri rtu Seča (nedaleč od gostišča Ribič) ob ustju Jernejevega kanala opazili na boku ležečega delfina. Vsem je bilo kmalu jasno, da z delfinom vrste velika pliskavka ni vse v redu. Najprej so mu poskušali pomagati tako, da so ga vodili proti odprtemu morju, toda delfin se je vztrajno vračal proti obali v niti en meter globoko morje. Ležal je na boku, po trupu pa so opazili tudi izpuščaje. »Člani društva Morigenos smo prišli hitro po obvestilu ...