Delo zdravstvenih inštitucij se počasi vrača v »predkoronske« vode

Idrija - V zdravstvenem domu (ZD) Idrija se izvajanje zdravstvenih storitev počasi vrača v ustaljene tirnice. Zaradi epidemije koronavirusa so bili 16. marca primorani delo prilagoditi ukrepom, ki jih je sprejelo ministrstvo za zdravje, zaradi logističnih in kadrovskih težav med epidemijo pa tudi zapreti zdravstveno postajo v Cerknem . Ta svoja vrata znova odpira v ponedeljek, so sporočili iz ZD Idrija.Ker širjenje koronavirusa ni izzvenelo in najbrž še nekaj časa ne bo, bodo v obeh zdravstvenih ustanovah storitve izvajali na način, da ne bo prišlo do morebitnega prenosa okužbe med pacienti ali med pacienti in zdravstvenim osebjem. S ponedeljkom, 11. maja, bodo tako v ZD Idrija kot v ZP Cerkno s svojim delom znova pričele splošne ambulante, tako da se bodo pacienti za zdravstvene storitve lahko obrnili na ambulanto svojega izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti pa na ambulanto nadomestnega zdravnika.A ob tem v ZD Idrija opozarjajo, da se morajo pacienti za morebitni obisk, o katerem bo odločal osebni izbrani zdravnik, predhodno telefonsko dogovoriti v ambulanti, za vse administrativne zadeve (naročanje receptov, terapij, odpiranje in zapiranje bolniških staležev) pa naj se poslužujejo storitev Gospodarja zdravja na spletni strani ZD Idrija (pod ambulanto njihovega osebnega izbranega zdravnika).»Vse paciente, ki bodo naročeni na obravnave v ZD Idrija, prosimo, da se držijo termina obravnave, na katerega so predhodno naročeni, in strogo upoštevajo vse odrejene preventivne ukrepe. Pred vstopom v ZD Idrija bomo še naprej izvajali triažo, tik za vhodnimi vrati v avli ZD Idrija vas bo zdravstveni delavec povprašal glede vaših morebitnih bolezenskih simptomov in znakov. Pri prihodu v ZP Cerkno pa je ob uri naročenega termina potrebno pozvoniti na vhodnih vratih in počakati na zdravstveno osebje,« so zapisali v izjavi za javnost.Vrata odpirajo tudi ordinacije, ki so bile med najhujšim valom epidemije koronavirusa zaprte. Dopoldne bo delala otroška ambulanta v ZD Idrija, za vsa akutna stanja otrok, morebitne poškodbe, administrativne zadeve lahko pacienti predhodno pokličejo na 05/37 34 235za preventivne preglede otrok in mladostnikov pa na 05/37 34 226.V primeru, da so pacienti naročeni na pregled, se je potrebno držati točno določene ure, ki jo bodo dobili za pregled, v ZD Idrija pa prihajajo samo naročeni. Ambulanta za nujno medicinsko pomoč bo delovala kot običajno – 24 ur in je dosegljiva na številki 05 37 34 212. Z izvajanjem nekaterih FTH storitev so pričeli že 20. aprila, izvajale se bodo tudi laboratorijske storitve v ZD Idrija in ZP Cerkno ter specialističnimi pregledi v Internistični ambulanti.Tudi v ambulanti fizioterapije so že v drugi polovici aprila pričeli z nekaterimi fizioterapevtskimi obravnavami. V obravnavo sprejemajo paciente, ki potrebujejo nujno fizioterapevtsko obravnavo, in z ustreznim nalogom zdravnika. Gre za tiste paciente, pri katerih bi opustitev ali preložitev izvedbe vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Sem sodijo predvsem obravnave svežih stanj po operacijah ali poškodbah.Pacienti morajo biti za obravnavo popolnoma zdravi in bodo na obravnavo predhodno naročeni, opozarjajo v ZD Idrija. Obravnave izvajajo v dopoldanskem času (med 7:30 in 13:30), ko so na voljo tudi za morebitne informacije, in sicer na telefonski številki 05 37 34 258.Po naročilu zdravnika izvajajo tudi laboratorijske storitve v laboratorijih ZD Idrija in ZP Cerkno, v Internistični ambulanti pa vse preglede pacientov, ki so na pregled predhodno naročeni, iz ambulante bodo vse naročene paciente pred pregledom poklicali in jih povprašali o zdravstvenem stanju. V Dispanzerju za žene delo poteka po urniku, na pregled morajo biti pacientke naročene, v ZD pa prihajajo ob točno določeni uri, prav tako to velja za storitve RTG.