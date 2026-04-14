Dvigalo na Markovec ima pravnomočno dovoljenje in denar

Dvigalo in hkrati razgledni stolp bi lahko začeli graditi jeseni kljub nasprotovanju civilne iniciative.

Mestna občina Koper bo predvidoma jeseni začela graditi dvigalo na Markovec. Gradbeno dovoljenje je že pravnomočno, maja ali junija bodo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca, ki bi dela lahko začel najhitreje septembra ali oktobra. Takoj ko je novica prišla v javnost, se je oglasila civilna iniciativa Stolp stop!, ki nasprotuje gradnji dvigala. Medtem je v spletni anketi portala Obala plus gradnjo dvigala podprlo 56 odstotkov vprašanih. Gradbeno dovoljenje za dvigalo je pravnomočno. Civilna iniciativa stolpu nasprotuje. Večina vseeno podpira projekt za povezavo višje in nižje ležečega dela Kopra. Številni podatki potrjujejo mnenje koprskega župana Aleša Bržana, da so se za gradnjo dvigala na Markovec odločili po precej dolgem premisleku in preverjanju. Prvi je zamisel o gradnji ...