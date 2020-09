Edino kandidatko za vodenje ZD zrušili svetniki

Kandidatka izpadla s seznama povabljenih

Idrija, Cerkno – Članice in člani obeh občinskih svetov so v četrtek izdali negativno mnenje na imenovanjeza novo direktorico Zdravstvenega doma (ZD) Idrija, zato bo treba razpis ponoviti. Zdravstveno ustanovo je od junija , ko so z mesta direktorice razrešili, kot vršilka dolžnosti vodila zdravnica, specialistka interne medicine. Na razpis, ki se je iztekel 7. septembra, se je kot edina kandidatka prijavila Milovana Lukan, in ker je izpolnjevala vse razpisne pogoje, je komisija svetu zavoda predlagala, da kandidatko povabi k predstavitvi Svet zavoda ZD Idrija , ki ga vodi, direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija, in v katerem sta tudi dva predstavnika občine Idrija in en predstavnik občine Cerkno, je Lukanovo s soglasjem potrdil za direktorico za obdobje prihodnjih štirih let. Zanjo so glasovali tudi vsi trije predstavniki zaposlenih v ZD Idrija. A se je zataknilo pri občinskih svetih. V Idriji je proti njenemu imenovanju namreč glasovalo 13 svetnic oziroma svetnikov, trije za, dve glasovnici sta bili neveljavni.V Cerknem glasovanja sploh ni bilo, saj se kandidatka komisiji ni predstavila. Milovana Lukan je za Delo povedala, da je uradno povabilo od podžupana, predsednika Odbora za družbene in društvene dejavnosti, prejela šele pet ur pred samo sejo, na kateri bi se morala predstaviti kot uradna kandidatka za vodenje ZD Idrija.Domen Uršič na vprašanje, zakaj so povabilo Lukanovi poslali tako pozno, odgovarja: »Občina Cerkno je uradno obvestilo o izboru sveta zavoda ZD Idrija Milovane Lukan za direktorico ZD Idrija dobila v četrtek, 17. septembra. V ponedeljek, 21. septembra, smo članom odbora za družbene dejavnosti poslali vabilo z dopolnjenim dnevnim redom in gradivom za člane odbora. Na žalost je med prejemniki izpadla gospa Lukan. V sredo sva z direktorjem občinske uprave ugotovila to napako in sva z vabilom in telefonskimi klici poskušala pridobiti povratno informacijo o možnosti udeležbe gospe prek spletne konference. V odgovoru, ki ga je prek elektronske pošte poslala, ni bilo razvidno, ali se bo seje udeležila oziroma ni navedla razloga za neudeležbo, tega ni izrazila niti po telefonu direktorju občinske uprave.« Če bi po Uršičevih besedah razlog jasno navedla, bi glasovanje umaknili in preložili na naslednjo sejo.Milovana Lukan je, kot je povedala za Delo, sicer pričakovala negativno mnenje obeh pristojnih delovnih teles občinskega sveta, mandatne komisije in odbora za družbene dejavnosti, in odločitev označila kot politično. »Na razpis sem se prijavila, ker želim izboljšati delovanje zavoda. Bila sem edina kandidatka. Zakaj je tako, je sicer dobro vprašanje tudi za obe občini, ustanoviteljici zavoda.«Na očitke nekaterih svetnikov, da je bila v svoji predstavitvi vizije vodenja zdravstvene ustanove neprepričljiva in premalo konkretna, Lukanova odgovarja: »Kot glavne tri izzive sem izpostavila primanjkljaj, s katerim se sooča ZD Idrija. Potem zagotavljanje učinkovitega dela nekaterih ambulant in programov. Zakaj je, recimo, potrebno, da se slike z rentgena odčitavajo v drugih ustanovah, in ne v matični? Poleg tega bi bilo treba tudi bolje ozaveščati prebivalce glede preventive, pa ne le kar se tiče nepravilnega prehranjevanja in cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.«Skladno s sklepom sveta zavoda na junijski izredni seji bo ZD Idrija kot vršilka dolžnosti še naprej vodila Ana Ogrič Lapajne, tedanji sklep svetnikov je bil namreč, da zdravnica, sicer tudi strokovna vodja ZD Idrija, kot vršilka dolžnosti zavod vodi za največ šest mesecev oziroma do imenovanja direktorja ali direktorice ZD Idrija.