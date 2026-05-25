Ena od najlepših turističnih in rekreativnih znamenitosti čaka na sanacijo

Rake so ena od najlepših in najbolj priljubljenih sprehajalnih poti v občini Idrija, ki jo pristojni radi umeščajo v vrh turistične ponudbe na tem območju. A sama pot in vodni kanal trenutno kažeta dokaj žalostno podobo.

Očitno bo tako še nekaj časa, kljub temu da je pred vrati vrhunec turistične sezone. Zaradi trenutnega stanja tudi elektrarna upravljavca ne obratuje. Upravljavec – družba Soške elektrarne Nova Gorica – išče alternativne rešitve.

Kanal so že decembra lani izpraznili zaradi pojava puščanja, ki je povzročal škodo na objektu in na poti ob kanalu. Zaradi razpoke na dnu kanala je iztekala voda, ki je poplavljala nižje ležeča zemljišča. Iztekanje so preprečili, s tem pa tudi nastanek škode na sprehajalni poti in nižje ležečih zemljiščih. Po pregledu poškodbe so ugotovili, da je pod kanalom nastala večja luknja, in se odločili za sanacijo.

A sanacijski načrt je padel v vodo zaradi pridobivanja ustreznih soglasij za poseg, pa tudi zaradi nepredvidenih stroškov. »Stroški del zaradi zahtevnega dostopa do območja, obsegov potrebnih del ter pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije precej presegajo prvotno oceno, zato trenutno iščemo alternativne rešitve za sanacijo, ki jo bomo poskušali izvesti čim prej, s tem ponovno vzpostaviti pretočnost vodnega kanala ter hkrati tudi delovanje elektrarne, ki jo upravljamo,« so dejali pri Soških elektrarnah Nova Gorica.

FOTO: Anja Intihar

Soglasje in kulturnovarstvene pogoje so Soške elektrarne Nova Gorica od Zavoda za varstvo kulturne dediščine pridobile februarja letos. Po tem so preučili možne tehnične rešitve za izvedbo sanacije in začeli nabavni postopek za izvedbo del.

Sanacijo bo financirala sicer družba sama, ocenili so jo na 25 tisoč evrov. Edina prejeta ponudba je ocenjeno vrednost presegla za sto odstotkov, zato poskušajo pridobiti dodatne ponudbe in iščejo ustrezne tehnične rešitve.

Pri tem so poudarili, da mora družba SENG »kot odgovoren upravljavec energetskih objektov in dober gospodar pri načrtovanju vseh investicij tehtati tako tehnične, prostorske in kulturnovarstvene vidike kot tudi njihovo dolgoročno upravičenost in učinke. V primeru male hidroelektrarne Mesto gre za manjši proizvodni objekt z omejeno proizvodnjo električne energije, zato je iskanje ustrezne in dolgoročno vzdržne rešitve še posebej zahtevno.«

Rake trenutno kažejo klavrno podobo. FOTO: Anja Intihar

Lastnik poti občina, upravljavec SENG, gozdovi državni

Zgodba okrog tega dela Krajinskega parka Zgornja Idrijca je sicer zapletena in vključuje več deležnikov. Za gradbena, tehnična in upravljavska dela v samem kanalu so pristojne Soške elektrarne Nova Gorica, ki infrastrukturni objekt tudi upravljajo. Lastnik poti ob kanalu je Občina Idrija, medtem ko so za zadeve glede gozda pristojni v družbi Slovenski državni gozdovi in v Zavodu za gozdove.

Kanal je puščal. FOTO: SENG

S promocijskimi dejavnostmi se ukvarja Zavod za turizem Idrija, kjer so pojasnili, da namenjajo »veliko pozornosti ohranjanju, predstavljanju ter interpretaciji naravne in kulturne dediščine območja, tukaj pomembno mesto zaseda tudi pot ob Rakah. Ta pot je izjemno dragocen del idrijske tehniške in naravne krajine, saj obiskovalcem ponuja vpogled v bogato zgodovino rudarjenja, vodnega gospodarstva in sobivanja človeka z naravo.«

Pooblastil za posege, vzdrževanje ali izvedbo gradbenih del nimajo, so pa poudarili, da na nujnost vsega omenjenega opozarjajo. Samo letos so po rakah peljali več kot deset skupin obiskovalcev različnih kategorij.

Na občini Idrija imajo, kot kaže, prav tako zvezane roke. Povedali so, da so imeli v zadnjih sedmih letih na temo urejanja oziroma sanacije rak več sestankov: »Iz družbe Soške elektrarne Nova Gorica so obljubili celovitejšo sanacijo, na katero pa občina Idrija žal nima vpliva, saj ni lastnica vodnega kanala in ne more vlagati sredstev v premoženje drugih.«

Vodni kanal rake je bil zgrajen za potrebe delovanja rudnika živega srebra, danes pa naravoslovna učna pot razgrinja pestro kamninsko zgradbo, gozdne združbe in botanične posebnosti območja Idrije ter velja za enega od najbolj priljubljenih tekaških in sprehajalnih poligonov.

Tretji vikend junija bo v Idriji potekal tradicionalni Festival idrijske čipke, ki v mesto privabi veliko domačih in tujih obiskovalcev, a je težko pričakovati, da bo do tedaj kanal že saniran. Lani so sicer v občini našteli 12.300 gostov oziroma 14,2 odstotka več kot leto prej.