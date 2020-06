Festival resda virtualen, a bo mesto vseeno oživelo

Mesto vsako leto s festivalom sporoča zgodbo o idrijski čipki, njeni vpetosti v slovenski in evropski prostor, o vplivu na ustvarjalnost ljudi, o priložnostih, ki jih ponuja za prijateljevanja in druženja, o mojstrovini, ki v sebi prepleta tradicijo in sodobnost.

Idrija – Letošnji Festival idrijske čipke bo malo drugačen, kot so bili prejšnji. Zaradi nevarnosti širjenja okužb s koronavirusom so bili organizatorji primorani večino dogodkov preseliti v virtualni svet. A rudarsko mesto, znano po klekljarskih umetninah , bo v soboto kljub vsemu oživelo.Na virtualnem Festivalu idrijske čipke bodo razstav, okroglih miz in drugih aktualnih dogodkov na ogled tudi utrinki s preteklih festivalov, med njimi tudi z odmevnega Čipkastega modnega spektakla, ki se je odvil leta 2011.Premoč koronavirusu so organizatorji sicer priznali že konec aprila. Kar nekaj iznajdljivosti in idej je bilo nato potrebnih , da so na Zavodu za turizem in v Čipkarski šoli sestavili zanimiv program, ki bo privabil (predvsem) domače obiskovalce. Tradicionalno petkovo odprtje 39. festivala se bo z dvigom festivalske zastave letos odvilo prek spleta, prav tako tudi sobotno in nedeljsko dogajanje. Vse dogodke bo mogoče spremljati v živo na spletni strani festivala idrijske čipke www.festivalidrijskecipke.si.O tem, koliko je festival danes še aktualen , je direktorica Zavoda za turizem Idrijapovedala: »Festival idrijske čipke je vsekakor aktualen, saj gre za peti največji etnološki festival v Sloveniji, vendar menim, da ne v obliki in z vsebino, kot smo je bili doslej vajeni. Če bodo akterji Festivala idrijske čipke spoznali, da morajo biti festivali v današnjem času zasnovani drugače, in spremenili koncept organizacije, ima festival pred seboj uspešno prihodnost in lahko postane zelo aktualen. Takrat lahko pričnemo govoriti tudi o dodani vrednosti za mesto, njegove prebivalce in turizem.«Festival mora biti organiziran na sodoben način, kot nepozabno doživetje, pripovedovati mora zgodbo, katere rdeča nit je idrijska čipka, biti mora zanimiv za vse generacije, hkrati pa mora aktivno vključevati vse turistične ponudnike, tudi najmanjši bar v mestu, saj ga morajo najprej čutiti prebivalci mesta, šele nato je zanimiv tudi za druge, je še dodala Valerija Verhovnik.Ker gre za največji turistični dogodek v Idriji in njeni širši okolici, bo virtualna izvedba za kraj precejšen udarec, a so se na Zavodu za turizem skupaj s številnimi soorganizatorji odločili, da ne bodo vrgli puške v koruzo. Če bo festival namreč potekal »le« virtualno, pa bo v soboto mesto kljub vsemu zaživelo z več kot 30 različnimi prireditvami na 14 lokacijah, prireditev bo potekala pod nazivom »Idrje! oŽivi«.V ospredju bodo tehniška, kulturna in naravna dediščina Idrije z okolico, seveda tudi čipka, proizvajalci kulinaričnih dobrot bodo dobili možnost, da razvajajo obiskovalce, priložnost bodo dobili gostinci, rokodelci, glasbeniki, vodiči, tudi poklon 355. obletnici Godbenega društva rudarjev Idrija ne bo umanjkal.Prvi iz niza dogodkov bo tako popestril poletni utrip mesta, ki je bilo julija in avgusta dolgo časa žal znano po precejšnjem mrtvilu. Od srede dalje v rudarskem mestu že ponosno plapolajo rdeče zastave s podobami idrijske čipke, ki so jih izobesili na različnih stavbah in lokacijah po mestu. Oblikovalsko je nad prisrčno in umetelno novostjo bedela Čipkarska šola Idrija, realiziral jo je oblikovalecNi pa odveč opozoriti, da letos tudi praznik idrijskih žlikrofov, ki bo 22. avgusta, kot so zatrdili organizatorji, ne bo umanjkal. Ker prihodnje leto Slovenija prevzema primat evropske gastronomske regije, to nikakor ni nezanemarljivo, saj Idrijčani stavijo na vidno umestitev žlikrofov in drugih lokalnih jedi v nabor dogodkov.