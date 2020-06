Festival se upira občinskemu ultimatu

Programski vodja ponudil odstopil

»Nepreklicno sem odstopil kot vodja festivala Glasbe sveta in Vinil večerov, ker menim, da je treba opozoriti na nedopustno poseganje politike v programsko-umetniške domene festivala in društev,« je povedal Aleks Vičič. Kritičen je bil tudi soorganizator festivala Tadej Stolič, predsednik društva Morgan, ki je prav tako poudaril, da jih je zelo zmotila občinska komunikacija in odsotnost dialoga. »Še posebej to bode v oči v času, ko Nova Gorica kandidira za evropsko prestolnico kulture,« je zatrdil.

Združitev glasbe n kulturne dediščine

Lani je na festivalu Glasbe sveta nastopil tudi Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club. FOTO: arhiv festivala Glasbe sveta

Občina: »Z drugimi ni bilo težav«

»Želimo opozoriti, da smo se bili pripravljeni prilagoditi željam občine, vendar se ob njihovem izključujočem načinu obnašanja čutimo dolžne braniti svojo umetniško avtonomijo pred politiko,« je poudaril, direktor Goriškega muzeja in eden od organizatorjev kulturnega festivala Glasbe sveta, ki se tradicionalno odvija na gradu Kromberk. Na novogoriški občini bi ohranili festival kljub finančni stiski - a le, če bo dogajanje v mestu.Sogovornik je pojasnil, da so jih z novogoriške občine pozvali, da bi letošnji festival Glasbe sveta, ki združuje ljudsko glasbeno izročilo s sodobno glasbo, izjemoma izvedli v središču mesta. Glede na krizne razmere zaradi izpada proračunskih sredstev kot posledice pandemije si namreč na občini prizadevajo, da bi čim več prireditev, ki jih podpirajo, organizirali v mestu. »Pripravljeni smo jim bili priti naproti. Najprej smo predlagali, da bi prvega izmed naših julijskih Vinil večerov - predavanje ob poslušanju vinilnih plošč – izvedli v atriju občinske stavbe, zaključni koncert avgustovskega festivala Glasbe sveta pa na Ploščadi Silvana Furlana, a smo naknadno izvedeli, da se župan s tem ne strinja,« je nadaljeval.Storili so še korak naprej in ponudili izvedbo vseh štirih Vinil večerov v atriju občinske stavbe, poleg zaključnega koncerta pa so nameravali organizirati dodatni dogodek, ki bi povezal park Coronini na italijanski strani, park Kromberk na slovenski in Trg Evrope, ki deli Novo Gorico in Gorico. »Občini smo ponudili pet od osmih dogodkov, ki bi jih lahko izvedli v središču mesta. Tudi tokrat je bil njihov odgovor – ali vse ali nič, kar je pomenilo, da bomo, če ne pristanemo na njihove pogoje, ostali brez sredstev. To smo razumeli kot prevlado argumenta moči nad močjo argumentov,« je navedel Perunčič.Po njegovih besedah je festival Glasbe sveta neločljivo povezan z lokacijo samega gradu. Celo postavka v novogoriškem proračunu se glasi Glasbe sveta na gradu Kromberk, je izpostavil. Podčrtal je, da gre za festivalsko občinstvo, ne pa za koncerte za mimoidoče. Festival je nastal na pobudo nekdanjega direktorjaGoriškega muzeja, vzgib je bil tudi popularizirati samo lokacijo gradu. Festivalska vsebina je zasnovana tako, da predstavlja nesnovno kulturno dediščino. Letos bodo imeli že deveto izvedbo in festival se je po letih entuziazma in požrtvovalnega dela zelo dobro prijel, je prepričan Perunčič. Žalosti ga, da je zdaj usoda njihovega dela spet negotova.Zagotovil je, da ni njihov namen, da zlivajo gnev na občinsko oblast, pač pa da pred jutrišnjo občinsko proračunsko sejo - kjer bodo odločali o tem, ali jim bodo namenili obljubljenih 21.000 evrov ali ne – obrazložijo, kaj se je dogajalo. »Ne bi rad, da pride v javnost, da se nismo želeli pogovarjati ali da smo bili nekooperativni,« je dejal. Občina oziroma županje po njegovih besedah grobo posegel po njihovem delu.Dva koncerta bodo v vsakem primeru izvedli, saj imajo zaveze tudi do italijanskega partnerja - Fundacije palača Coronini Cronberg iz Gorice in društva Controtempo ter slovenskega ministrstva za kulturo, kjer so na štiriletnem razpisu pridobili 70.000 evrov. Programa za zdaj še ne želijo javno predstaviti. V preteklosti pa so na festivalu nastopila številna domača, a tudi tuja imena – med najbolj zvenečimi so bila Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club,interNa novogoriški občini so v zvezi z očitki pojasnili, da zaradi epidemije covid-19 in izpada koncesijske dajatve pričakujejo za kar 3,5 milijona evrov manj proračunskih prihodkov. Tako so se letos odločili, da se odpovedo celotnemu proračunskemu znesku za organizacijo poletnih prireditev v mestu. »Ker pa verjamemo v kvaliteto in sposobnosti lokalnih kulturnih ustvarjalcev in izvajalcev, smo njihovo celotno financiranje ohranili nedotaknjeno ter jih pozvali, da pristopijo k sooblikovanju poletnega programa z lastno produkcijo, s prošnjo, da se vsi programi izvajajo v mestu,« so navedli. Kot so še dodali, so vsi ostali kulturni izvajalci (tako javni zavodi kot nevladne organizacije) njihovi prošnji prisluhnili.