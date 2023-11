Ginekologinja opredeljuje, a dela le nekajkrat na mesec

Stiska z zdravstvenimi kadri se po vsej državi povečuje že dolgo časa. Prebivalci občine Idrija nestrpno čakajo prihod nove zdravnice splošne medicine, ki bo paciente predvidoma začela opredeljevati maja prihodnje leto. Ko je kazalo, da se bodo razmere umirile vsaj v ginekološki ambulanti, pa se je tam znova zapletlo.

Pred dnevi je v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija po porodniški odsotnosti sicer začela delati še ena zdravnica, a je zaradi skrajšanega delovnega programa že prvi dan opredeljevanja presegla zahtevani prag, tako da novih pacientov ne sprejema več. Javnosti o tem niso obveščali, »da ne bi po nepotrebnem vabili množice neopredeljenih pacientov, ki bi bili po dolgem čakanju razočarani, da se niso uspeli opredeliti«, so pojasnili v ZD Idrija.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bilo na dan 10. novembra letos v ambulantah, v katerih so lani in letos zdravnice prenehale z delom zaradi upokojitve oziroma drugih razlogov, brez osebnega zdravnika 2019 občank in občanov.

Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija, je povedal, da imajo z zdravnico iz tujine že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za redno delovno razmerje, a mora na zahtevo ministrstva za zdravje opraviti še 11-mesečno dodatno izobraževanje, preden bo dobila licenco za delo pri njih ter začela z opredeljevanjem. »Upamo, da bo uspešno opravila strokovni izpit in začela redno delati maja prihodnje leto,« je dejal Glažar.

Ostali brez dveh pogodbenih ginekologinj

Nekoliko se je »podrl« načrt za ureditev težav z ginekološko ambulanto. Prebivalke občin Idrija in Cerkno so bile brez rednega specialista že kar nekaj let. Ginekologinja, ki sicer še opredeljuje pacientke, dela le nekajkrat na mesec – novembra na primer štirikrat po štiri ure. Za odvzem brisa, na katerega pacientke napotijo prek programa Zora, je treba tako čakati približno dva meseca. V ZD Idrija so pojasnili, da so pred mesecem dni ostali brez dveh pogodbenih ginekologinj.

Ta, ki še opredeljuje, bo do nadaljnjega sicer ostala v idrijskem zdravstvenem domu, kljub temu, da je dobila koncesijo v Borovnici pri Ljubljani. Trenutno ima v Idriji opredeljenih 1252 žensk. Ob njej – novembra prav tako štirikrat na mesec – dela pogodbena specialistka.

Na razpis za štipendije, ki se je iztekel 31. oktobra, kljub dvakratni ponovitvi v ZD Idrija niso prejeli nobene prijave. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Direktor Tomaž Glažar je marca na novinarski konferenci omenjal potencialni dogovor s še eno specialistko ginekologije, da bi tako pokrili cel program, a se je tudi tu očitno zataknilo. »Spomladi smo se z vodstvom Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna dogovorili, da bo specializantka, ki naj bi specializacijo zaključila konec letošnjega poletja, 20 odstotkov zaposlena v ZD Idrija in 80 odstotkov v postojnski porodnišnici. S tem se je strinjala tudi specializantka, zato smo se dogovorili za pogodbeno sodelovanje do zaključka specializacije,« je pojasnil Glažar.

A je specializantka še pred specialističnim izpitom prekinila tako pogodbo z idrijsko ustanovo kot tudi komunikacijo z njimi. V ZD Idrija poudarjajo, da nudijo specialistom ginekologije odlične pogoje za delo.

Da bi vsaj v prihodnje nekoliko ublažili stisko s kadri, so razpisali dve kadrovski štipendiji, specializacija iz ginekologije je bila – poleg pediatrije in splošne medicine – na vrhu prioritetne liste. Na razpis, ki se je iztekel 31. oktobra, pa kljub dvakratni ponovitvi niso prejeli nobene prijave.