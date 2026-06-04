Gradbinci povzročili prometni kaos v slovenski Istri

Že na tako preozki cesti postavili semafor in cesto spremenili v izmenično enosmerno.

Delna zapora obalne ceste pri Belvederju nad Izolo je v torek in včeraj povzročila velik kolaps prometnega sistema. Skoraj vse ceste v slovenski Istri, predvsem tiste, ki povezujejo piransko občino z izolsko in koprsko, pa tudi ves tranzitni promet iz hrvaške Istre proti notranjosti Slovenije je skoraj povsem ohromil promet po istrskih cestah. Z državnih cest se je velik del prometa preusmeril na ozke in komaj prevozne lokalne cestice, kjer je zaradi povsem neprimernih cestišč prihajalo tudi do zastojev. Jeza in bes desetin tisočev domačinov in turistov sta bila logična posledica. Glavni vzrok za zastoje je bila uvedba izmeničnega enosmernega prometa, ki so ga na državni cesti pri gradnji povečanega krožišča vzpostavili delavci koprskega gradbenega podjetja CPK za investitorja Direkcijo ...