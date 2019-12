Helikopter pristaja kar na gradbišču

Župan pričakuje, da naj bi se problematika rešila hitro. FOTO: Anja Intihar

Po podatkih regijskega centra so imeli letos v občini Cerkno 17 posredovanj helikopterja. FOTO: Anja Intihar



Letos 17 helikopterskih posredovanj

Cerkno – V občini Cerkno bodo zaradi gradnje nove trgovine prihodnje leto izgubili dosedanje helikoptersko pristajališče. Razprave o nujno potrebni nadomestni lokaciji so se znova razvnele prejšnji teden, ko je helikopter priletel po hudo poškodovanega otroka in moral pristati na – gradbišču. Intervencija je sicer tekla tekoče, a v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija opozarjajo, da ta ureditev še zdaleč ni optimalna in terja hiter ter konkreten odziv pristojnih.Po besedah vodje NMP v ZD Idrijase trenutno mesto pristanka glede na stanje na gradbišču pri Eti vsakič znova določi po dogovoru s pilotom, policisti in po potrebi z gasilci. Zdravnicaiz ZP Cerkno poudarja, da se je že jeseni izkazalo, da sedanja lokacija ni najbolj dostopna in bi bilo lahko pristajanje helikopterja močno ovirano, zato tudi niso vedno zagotovljeni varni pogoji za to.Seznam potencialnih pristajališč v občini obstaja že nekaj let, vendar se je županodločil, da poišče nov prostor, na katerem bo mogoče predati paciente helikopterski enoti. S pristojnimi na Javni agenciji za civilno letalstvo RS so si v četrtek med drugim ogledali tudi evidentirano lokacijo v smeri proti Reki, ki za zdaj ustreza vsem, a bodo morali najti skupni jezik z lastnikom zemljišča.Župan pričakuje, da naj bi se to rešilo hitro, novo pristajališče pa naj bi imeli – vsaj na papirju – v roku treh mesecev. Da helikopter dolgo ne bo več mogel pristajati na dosedanjem prostoru, je sicer znano že nekaj časa, a so se očitno tudi tu zadeve lotili, ko je stekel že skrajni »rok«.Po podatkih regijskega centra so imeli letos v občini Cerkno 17 posredovanj helikopterja, lani 13 in še leto pred tem 14; na državni ravni so v samem vrhu po številu intervencij, kjer za pomoč zaprosijo helikoptersko enoto. V statistiko so zajeta reševanja obolelih oseb, poškodovanih v prometnih nesrečah, pri adrenalinskih športih (na SC Cerkno), delovnih nesrečah ter prevozi oseb z nedostopnih krajev. Da bi Cerkno ostalo brez helikopterskega pristajališča, ni misliti.Zaradi slabših cestnih povezav, daljših časovnih intervalov za prevoz obolelih in poškodovanih, pa tudi hudih zim, zaradi katerih bi lahko ostali na trenutke odrezani od osrednje Slovenije, je ureditev pristajališča nujna, opozarja tudi, poveljnik Civilne zaščite v cerkljanski občini.