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    Primorska in Notranjska

    Izliv goriva v slovensko morje: kopanje na delu obale prepovedano

    Občina obiskovalce poziva, naj do nadaljnjega ne vstopajo v morje na omenjenem območju.
    V morje je izteklo 50 litrov nafte. Foto Občina Piran
    Galerija
    V morje je izteklo 50 litrov nafte. Foto Občina Piran
    R. I.
    16. 7. 2026 | 11:18
    16. 7. 2026 | 12:42
    1:16
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    Občina Piran je sporočila, da je v morje izteklo približno 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestrala se naftni madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera.

    Na terenu so že pristojne službe, ki izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer.

    MMC poroča, da se je izliv zgodil okoli 8.30 v pristanišču v Portorožu iz enega od privezanih plovil. 

    Občina obiskovalce poziva, naj do nadaljnjega ne vstopajo v morje na omenjenem območju, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih.

    »O nadaljnjih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bomo javnost sproti obveščali,« so zapisali na občini. 

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