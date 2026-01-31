Kateri destinaciji sta med najhitreje rastočimi turističnimi v Sloveniji?

Za turistično destinacijo Nova Gorica in Vipavska dolina je bilo lansko leto najuspešnejše doslej. Po letnih turističnih kazalnikih so bili prva destinacija po rasti turističnega obiska v regiji Mediteranska & Kraška Slovenija, kar jo uvršča med prve štiri destinacije v Sloveniji, so sporočili iz Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

V letu 2025 so v destinaciji zabeležila 150.426 prihodov turistov in 303.477 prenočitev. To pomeni 14,9-odstotno rast prihodov in 17-odstotno rast prenočitev v primerjavi z letom 2024. "Rast prihodov turistov v Sloveniji je v letu 2025 znašala 6,2 odstotka, zato je bila rast destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina več kot dvakrat višja od slovenskega povprečja," je v sporočilu zapisala direktorica zavoda Erika Lojk.

Največje povečanje so zabeležili v Mestni občini Nova Gorica, kjer je bilo za 15 odstotkov več prihodov in 17,9 odstotka več prenočitev. Sledita Občina Ajdovščina s 7,5 odstotka več prihodov in 15,8 odstotka več prenočitev ter Občina Renče - Vogrsko z najvišjo rast z 31,2 odstotka več prihodov in 20,4 odstotka več prenočitev.

Večino prenočitev so ustvarili tuji gostje, domačih obiskovalcev je bilo le 13,6 odstotka, največ med njimi jih je prišlo iz Italije, Nemčije, Avstrije, Francije, Nizozemske, Madžarske, Kitajske in Hrvaške.

Nekoliko nižja od slovenskega povprečja je bila doba bivanja na destinaciji, znašala je povprečno dva dneva. To ponuja turističnim delavcev priložnost za nadaljnji razvoj večdnevnih programov.

»Podatki potrjujejo uravnotežen razvoj celotne destinacije in pomen povezovanja občin v skupnem turističnem nastopu,« je še zapisala Lojk.

K prepoznavnosti in obisku turistične destinacije je lani prispeval tudi dogajanje zardi Evropska prestolnica kulture 2025, ki sta ga nosili Nova Gorica in Gorica.

»Prepoznavnost destinacije bomo v prihodnje nadgrajevali z razvojem kakovostnih produktov z višjo dodano vrednostjo, boljšo razpršitvijo obiska skozi vse leto, večjo vključenostjo lokalnih ponudnikov ter z vsebinami, ki hkrati izboljšujejo izkušnjo obiskovalcev in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva,« pa je dodaja strokovna vodja destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina Katja Kralj.