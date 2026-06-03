Ko te na cilju prerodi hladna Tolminka

Soča Outdoor festival je ena največjih in najbolj prepoznavnih športnih prireditev v Sloveniji, ki so jo za svojo vzeli tudi številni tuji ljubitelji teka in pohodov. Letos so organizatorji dve razdalji, 10- in 15-kilometrsko tekaško preizkušnjo, razprodali že dva meseca pred dogodkom. Možne pa so še prijave na pet, 25, 35 in 50 kilometrov.

Priljubljeni festival poteka od leta 2013 – posvojila ga ni le lokalna skupnost, kar je za organizacijo vsakega dogodka zelo pomembno, pač pa tudi tuji športni navdušenci. Ciljna »ravnina«, ki tekačice in tekače zmami v hladen objem reke, je neverjetna preizkušnja tako za bolj kot za manj izkušene udeležence. Osrednje prizorišče je namreč Sotočje, kjer se Tolminka izliva v Sočo.

Letos se festival začenja v petek, 26. junija, in bo trajal do nedelje, 28. junija. Najbolj priljubljeni progi ostajata 10- in 15-kilometrska, saj so morali prijave zapreti že konec aprila, je povedala Sara Mavrič iz organizacijske ekipe.

Četudi so dogajanje razpotegnili v dva dneva in soboto namenili daljšim razdaljam ter tako povečali število prijavljenih tekačev, ne bo tolikšne gneče, da bi motila udeležence. Verjamejo namreč, da si vsi, tako lovci na rekorde kot manj pripravljeni udeleženci, zaslužijo sproščen tek brez drenjanja.

Pestro bo tudi obfestivalsko dogajanje. Na prizorišču bodo ponudniki na stojnicah predstavili svoje izdelke.

Mesec pred dogodkom več prijavljenih žensk

Pri tolminski prireditvi je zanimiv vpogled v zastopanost prijavljenih po spolih – odkar organizirajo I Feel Slovenia Soča Outdoor festival, kakršno je celotno ime, se je letos prvič zgodilo, da je bilo mesec dni pred dogodkom med prijavljenimi več žensk kot moških. Razmerje se bo sicer lahko še spremenilo, vendar so organizatorji s trendom več kot zadovoljni.

Kot je dejala Sara Mavrič, povečana udeležba žensk spodbuja večjo vključenost in enakopravnost v športu in hkrati navdihuje druge športnice, da se aktivno vključijo v podobne aktivnosti.

Težko bi našli lepšo naravno kuliso za trail tek in pohode, kot jo ustvarja sotočje Soče in Tolminke. FOTO: Žiga Koren

»Najbrž je k temu pripomoglo tudi dejstvo, da v nedeljo, ko na trasah prevladujejo ženske, ponujamo varstvo za otroke. Prav tako smo organizirali brezplačen otroški tek, otroci se bodo lahko zabavali na trampolinu, vse z namenom, da bi nagovorili zelo pomembni ciljni skupini – družine in mame.« Petkilometrsko razdaljo so dodali prav zato, da privabijo ženske do 30. leta starosti oziroma tiste med 30. in 40. letom.

Na prizorišču bodo ponudniki na stojnicah predstavili svoje izdelke. FOTO: Žiga Koren

Ekološka nota

Pri organizaciji je v ospredju skrb za naravo, tudi prijavljene tekače in pohodnike na vsakem koraku opominjajo, da so na enem od najlepših slovenskih območij in da se je treba temu primerno obnašati. Iz ene od preteklih raziskav so ugotovili, da največji ogljični odtis dogodka povzroča transport, zato so organizirali brezplačne prevoze iz Zagreba in Ljubljane, a se niso uveljavili.

Vsaka novost ne naleti (takoj) na dober odziv pri udeležencih, je ugotavljala Sara Mavrič, a kljub temu vztrajajo z nasveti, kako zmanjšati pritisk na okolje. Pri ravnanju z odpadki se trudijo uvajati nove prakse, na različnih družbenih omrežjih spodbujajo k skupni vožnji, omejitev števila prijav je prav posledica zavedanja, da okolje več kot toliko pritiska v treh dneh ne bi preneslo. Za tiste, ki raje hodijo kot tečejo in si želijo dolino Soče doživeti v bolj umirjenem ritmu, so pripravili dvodnevni pohod po Juliana Trailu.

Prirediteljem festivala je v vseh teh letih uspelo ohraniti sobivanje z lokalno skupnostjo, kar ni samoumevno. Domačini morajo namreč imeti v dneh, ko Sotočje »prevzamejo« obiskovalci od blizu in daleč, precej potrpljenja. Že v samo organizacijo dogodka je vpetih ogromno ljudi.

Najbolj priljubljeni trasi ostajata 10- in 15-kilometrska. FOTO: Žiga Koren

Po besedah Sare Mavrič jim vsako leto pomaga od 200 do 300 oseb; samo ožja ekipa, ki skrbi za prizorišče in teren, jih šteje skoraj 100: »Prostovoljci so ključni za uspešno izvedbo, zato smo jim res hvaležni.« Med novostmi je omenila parafestival, namenjen ljudem z različnimi oviranostmi. Aktivnosti so zasnovali tako, da bodo omogočale sodelovanje vsem, ne glede na fizične sposobnosti.

Do 15. junija so še mogoče cenejše prijave – če se mesta ne bodo zapolnila, bodo prijave možne tudi na dogodku.