Kolaps med Izolo in Strunjanom: »Takšnih razmer ne pomnimo.«

Prvi dan del pri Dobravi na regionalni cesti med Izolo in Strunjanom je že nastal prometni kaos, kakršnega domačini ne pomnijo. Že ob začetku del je včeraj prišlo do prometne nesreče, pozneje še do druge, promet pa se je preusmeril na ozke lokalne ceste, ki povezujejo naselja nad Izolo in Strunjanom.

Na cesti Izola - Strunjan je pri Dobravi promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča, predvidoma do konca junija 2026. Primorska avtocesta bo v noči na petek, med 23. in 4. uro, zaprta na odseku Črni Kal - Srmin proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Spremljajte uradna prometna obvestila.

Po pričevanjih domačinov so bile stranske povezave kmalu povsem zasičene. Vozniki so iskali obvoze prek Belvederja, Malije, Šareda in drugih lokalnih cest, vendar so se na številnih odsekih srečevali z vozili iz nasprotne smeri, zaradi česar so nastajali dodatni zastoji.

»Vse je stalo. Na nekaterih cestah je bilo tako ozko, da so se vozniki dobesedno zagozdili. Čudež je, da nisem poškodovala avtomobila,« je povedala ena od voznic, ki se je v ponedeljek vračala proti Strunjanu.

Posebej kritične razmere so bile na območju Belvederja nad Izolo, kjer promet ureja semafor. Po navedbah domačinov naj bi se promet tam upočasnjeval tudi v času, ko delavcev na gradbišču ni bilo več.

Marsikdo ni mogel pravočasno do izolske bolnice. FOTO: Arhiv Dela

»Če bo to trajalo mesec dni, bo že jutri revolucija,« opozarja eden od prebivalcev. Dodaja, da zastoji ne vplivajo le na turiste, temveč tudi na vsakdanje življenje domačinov. »Ljudje ne morejo pravočasno v službo, šolo ali k zdravniku. Pritoževali so se celo tisti, ki so bili namenjeni v izolsko bolnišnico.«

Prometni zastoji so v ponedeljek prizadeli širše območje slovenske Istre. Po ocenah domačinov so v kolonah obstali prebivalci in obiskovalci iz Pirana, Portoroža, Lucije, Strunjana in dela Izole, promet pa se je močno zgostil tudi na alternativnih povezavah.

Primorska avtocesta bo v noči na petek, med 23. in 4. uro, zaprta na odseku Črni Kal - Srmin proti Ljubljani. Foto: Arhiv Dela

Ker se začenja vrhunec turistične sezone, se med prebivalci pojavljajo vprašanja o primernosti izvajanja večjih cestnih del v poletnih mesecih. Opozarjajo, da bi lahko ob koncih tedna in ob menjavah turistov razmere postale še zahtevnejše.

Za danes in prihodnje dni je zato pričakovati povečan promet ter daljše potovalne čase na območju med Izolo in Strunjanom.

Voznikom pristojni že dlje časa svetujejo, naj na pot odrinejo prej kot običajno in spremljajo prometne informacije ter morebitne spremembe prometne ureditve.