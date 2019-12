Koprski občinski svet razrešil Malenića

Občinski svet je na današnji seji na predlog nadzornega sveta koprskega stanovanjskega sklada potrdil razrešitev direktorja Gorana Malenića. To je epilog afere, ki se je začela z Malenićevo vožnjo pod vplivom alkohola v začetku novembra in nadaljevala z odstopom županovega svetovalca Roberta Šuca.



Goran Malenić je še vedno na bolniškem dopustu, očitke za razrešitev pa namerava proučiti. Prva nadzornica koprskega stanovanjskega sklada Mojca Hilj Trivič je ob predlogu za njegovo razrešitev pojasnila, da jih je pri tej odločitvi vodilo predvsem neuresničenje projekta zgraditve neprofitnih stanovanj, poleg tega pa še neracionalna poraba denarja iz sklada.



»Šlo je za nerazumljivo visoke stroške reprezentance, tudi za odvetniške storitve, celo v času, ko je bil direktor bolniško odsoten,« je omenila Mojca Hilj Trivič. Izpostavila je nekaj računov (v skupni višini okoli 3000 evrov) za pogostitve v restavracijah in prenočitve v hotelih, ki so dosegali tudi do 754 evrov. Sporne odvetniške storitve naj bi presegale 5000 evrov, za oljčno olje – kot neopredeljeno poslovno darilo – je šlo približno 800 evrov, za najem vozila volkswagen passat pa je bilo od februarja do decembra namenjenih 13.000 evrov. Poleg tega so nadzorniki podvomili o pretekli poslovni odločitvi nekdanjega občinskega vodstva in stanovanjskega sklada za nakup nekdanjih Istrabenzovih prostorov v koprskem Zelenem parku ter zemljišč, ki niso namenjena stanovanjski rabi in so bila nekoč v lasti Merkurja.



Hilj Trivičeva je še omenila, da se nadzorniki niso ukvarjali z Malenićevo vožnjo pod vplivom alkohola – v začetku novembra so ga na poti iz Portoroža ustavili policisti –, saj naj bi šlo za dogodek zunaj službenega časa. So pa dogodek obsodili in ga pozvali k odstopu, a se na to ni odzval. Obsodili so tudi njegovo zabavo v službenih prostorih, ko je na pisarniški mizi plesal s steklenico v roki. V dogajanje se je vpletel tudi županov svetovalec Robert Šuc, ki je Malenića obiskal na domu in naj bi pri prepričevanju, naj odstopi, presegel svoja pooblastila, zato je moral oditi sam.



Krmilo sklada bo prevzela Hilj Trivićeva, občinski svet pa je sprejel poslovno poročilo sklada, ki skupaj z republiškim stanovanjskim skladom in nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja načrtuje 210 neprofitnih in varovanih stanovanj.

Svetniki sprejeli tudi proračun

Koprski občinski svet je sprejel tudi občinski proračun za leto 2020, v skupnem obsegu 79,6 milijona evrov, od tega je 33 milijonov evrov namenjenih za naložbe (deset milijonov evrov za podeželje). Za financiranje 36 projektov, ki so jih izglasovali občani prek krajevnih skupnosti, pa je načrtovanih 480.000 evrov.



Med ključnimi naložbami so gradnja kanalizacijskega omrežja na območju Hrvatinov, Škofij in Bertokov ter gradnja parkirne hiše Sonce in dokončanje podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom, s katerima bo Koper dobil več kot 900 novih parkirnih mest.