Koprski župan se brani obtožb

Pravi predvolilni vihar je sprožil prvak koprskega odbora Levice in županski kandidat Alan Medveš proti koprskemu županu in kandidatu za nov mandat Alešu Bržanu z napovedjo ovadbe zaradi suma zlorabe položaja in omogočanja nezakonite premoženjske koristi podjetju Grafist pri projektu Solis. Olje na ogenj so prilili svetniki Svobode, Levice in Socialnih demokratov, ki zahtevajo nadzor nad županovo odločitvijo o gradnji pravoslavne cerkve na sporni parceli v Kopru. Bržan je včeraj vse očitke zavrnil. Aleš Medveš se je pri svojih motivih za kazensko ovadbo oprl na dejstvo, da pri načrtovanem dokončanju gradnje hotela v večnamenski poslovni zgradbi Solis župan gradbenemu podjetju Grafist ni postavil desetletne omejitve za spremembo namembnosti. S tem naj bi mu omogočil, da bi lahko prodal ...