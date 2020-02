»Očitno nas drugi ocenjujejo manj kritično, kot se ocenjujemo sami«

Ta identiteta je deloma povezna z odmaknjenostjo in »posebnostjo« kraja, deloma pa s tehnološko usmerjenostjo, povezano z rudarsko tradicijo. FOTO: Leon Vidic/Delo



Manevrskega prostora za turistični razvoj še veliko

Idrija - Občina Idrija je včeraj že drugič prejela priznanje »zlati kamen« za najbolj razvojno prodorno občino. Kot so zapisali v utemeljitvi podeljevalci, je to kraj »tehnoloških pionirjev, od koder se širijo sodobne rešitve po Sloveniji. Ponuja zgleden razvojni model, z izrazito modernimi, v prihodnost usmerjenimi potezami. Zlati kamen je sicer skupni projekt dveh podjetij, podjetje SBR skrbi za vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in poslovni razvoj.»Idrija je obenem odmaknjena in kozmopolitska, poudarja dediščino, a obenem prav iz te dediščine izpeljuje izrazito tehnološko obarvan in v prihodnost naravnan razvoj kraja,« so utemeljili priznanje organizatorji. Med drugim so izpostavili, da je Idrija prvo pilotno mesto v japonsko-slovenskem projektu gradnje pametnih energetskih omrežij NEDO . Pametne trajnostne rešitve za manjšo porabo energije v Idriji vpeljujejo in razvijajo tudi o okviru projekta 3-Smart (Smart Building - Smart Grid - Smart City) Občina je sicer edina doslej, ki je priznanje za najbolj prodorno prejela dvakrat - prvič se je to zgodilo leta 2012. »Je kraj tehnoloških pionirjev, od koder se širijo sodobne rešitve po Sloveniji: ponuja zgleden razvojni model, z izrazito modernimi, v prihodnost usmerjenimi potezami. Posebnost Idrije je v tem, da združuje na videz nezdružljive elemente: Idrija je obenem odmaknjena in kozmopolitska, poudarja dediščino, a obenem prav iz te dediščine izpeljuje izrazito tehnološko obarvan in v prihodnost naravnan razvoj kraja,« z optimističnimi opisi niso skoparili podeljevalci.Idrijski župan, ki je priznanje prejel iz rok premierja v odhajanju, je priznanje komentiral: »Nemalo sem se začudil, ko je bila danes naša občina po letu 2012 že drugič nagrajena z nagrado Zlati kamen. Očitno nas drugi ocenjujejo manj kritično, kot se ocenjujemo sami.«Idrija je izrazito strateško vodena občina, ki svoj razvoj utemeljuje na identiteti kraja. Ta identiteta je deloma povezana z odmaknjenostjo in »posebnostjo« kraja, deloma pa s tehnološko usmerjenostjo, povezano z rudarsko tradicijo. Ob tem so v Idriji med najbolj povezovalnimi kraji pri nas: tesno sodelujejo s sosedi, poudarjajo kozmopolitsko usmerjenost in v oblikovanje razvoja vključujejo različne skupine in posameznike, so ob prejemu priznanja zapisali na idrijski občinski upravi.Idrija je po letu 2012 (ko je prejela nagrado »zlati kamen«) ohranila soliden razvojni ritem. Brezposelnost je ena najnižjih v državi, predvsem po zaslugi obeh industrijskih velikanov, Kolektorja in Hidrie, ki zaposlujeta dobršen del populacije v občini. Med večje dosežke kraja v zadnjih dveh desetletjih sodi uvrstitev rudnika živega srebra na seznam svetovne dediščine in v svetovno omrežje geoparkov, čeprav je manevrskega prostora za turistični razvoj še veliko.Je pa tudi ta »malenkost« kamenček v razvojnem mozaiku, oprtem na močno identiteto kraja«, so podelitev priznanja še utemeljili snovalci projekta Zlati kamen.