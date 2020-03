Krajinski park vendarle dobil upravljavca 

Gneča je bila poleti nepopisna. FOTO: KS mesto Idrija



Ob kulturnih in naravnih spomenikih še Natura 2000

Divje jezero je del krajinskega parka Zgornja Idrijca. FOTO: Sašo Tušar

Idrija – Območje krajinskega parka Zgornja Idrijca (KPZI) je občina Idrija leta 1993 razglasila za krajinski park, a od takrat ta ni imel upravljavca. Nujna dela so opravljale občinske službe. Odsotnost upravljavca se je vsako leto (še posebej poleti) kazala v obliki poplave pločevine , ki je brez nadzora preplavljala območje okrog naravnega kopališča in med domačini povzročala obilo slabe volje. Na občini so se problematike parkiranja in prometne obremenjenosti vseskozi zavedali, a rešitve ni bilo. Zdaj za območje, kot kaže, prihajajo »novi časi« , saj so na februarski občinski seji upravljanje zaupali Zavodu za turizem Idrija.Kot sta v izjavi za javnost zapisali, vodja Geoparka Idrija na Zavodu za turizem Idrija, in direktorica Zavoda za turizem Idrija , so že začeli izvajati prve aktivnosti ter za začetek sklicali uvodni sestanek najpomembnejših deležnikov in organizacij, ki izvajajo ključne dejavnosti v krajinskem parku. Pri pripravi upravljavskega načrta bodo tako aktivno sodelovali občina Idrija, Zavod za varstvo narave Nova Gorica, Zavod za gozdove in Slovenski državni gozdovi.»Glavni cilj upravljavskega načrta je ohranjanje narave, vendar ne v smislu omejevanja dostopa do ogleda naravnih znamenitosti, kar je v Sloveniji z zakonom tako ali tako prepovedano, ampak z namenom preprečitve čezmernega obremenjevanja krajinskega parka v smeri trajnostnega razvoja in turizma. Zaradi zadnjega bo prva naloga strokovne skupine izdelava študije nosilnih kapacitet v krajinskem parku, na podlagi katere se bodo nato izvedli nadaljnji ukrepi, kako zajeziti čezmerno obremenitev z vozili v krajinskem parku, predvsem v turistični sezoni. Prav tako je eden od ciljev nadzorovano izvajanje turističnih in športnih aktivnosti v parku ter vzpostavitev naravovarstvenega nadzora,« je za Delo povedala Valerija Verhovnik.Kot so obljubili na Zavodu za turizem, bodo tesno sodelovali tudi z domačini, predvsem prebivalci Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki bodo povabljeni k aktivni vlogi pri oblikovanju načrta. V delovno skupino , zadolženo za pripravo upravljavskega načrta, bo zato vključen predstavnik Krajevne skupnosti mesto Idrija. Valerija Verhovnik je poudarila, da si želijo pripraviti upravljavski načrt, ki bo poleg ohranjanja in varovanja narave prijazen tudi do tistih, ki v KPZI živijo.Naloga ne bo ravno lahka. Na območju KPZI se namreč prekriva več varstvenih režimov, in sicer naravni rezervat Bukov vrh, naravni in kulturni spomeniki, krajinski park ter Natura 2000, kar povzema tudi odlok o razglasitvi KPZI, ki bo izhodišče za pripravo upravljavskega načrta, z upoštevanjem zakona o ohranjanju narave.»Zaradi kompleksnosti problematike in usklajevanja s številnimi zavodi, organizacijami, ministrstvi ter navsezadnje tudi prebivalci v Krajinskem parku Zgornja Idrijca upravljavski načrt do letošnje poletne sezone ne bo dokončan. Tudi trenutno razsajajoča pandemija covida-19 nas je pri pripravi načrta upočasnila. Kljub vsemu bomo še letos začeli ozaveščati o pravilnem in primernem obnašanju v parku ter poskušali izboljšati signalizacijo ter označbe,« še obljubljajo na Zavodu za turizem.Območje Krajinskega parka Zgornja Idrijca je občina Idrija razglasila za krajinski park leta 1993 z odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca. S tem so želeli zaščititi ohranjenost narave in veliko število naravnih znamenitosti izrednega pomena.Poleg naravnih spomenikov, kot je Divje jezero, park namreč vključuje tudi naravni rezervat Bukov vrh in kulturne spomenike, kot so Klavže, na območju pa se nahajajo tudi naravne vrednote državnega pomena. Celotno območje krajinskega parka se uvršča tudi med območja Nature 2000.