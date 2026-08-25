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    Primorska in Notranjska

    Letna količina izgubljene vode bi družini zadostovala za 186 let

    Letos je Komunala Idrija, javno podjetje v lasti občin Idrija in Cerkno, za dovoz vode v Godovič namenila slabih 18.000 evrov.
    Slabih pet kubičnih metrov vode stane v Godoviču dobrih sedem evrov. FOTO: Blaž Samec
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    Slabih pet kubičnih metrov vode stane v Godoviču dobrih sedem evrov. FOTO: Blaž Samec
    Anja Intihar
    25. 8. 2026 | 04:00
    25. 8. 2026 | 06:39
    7:28
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    Gasilci so konec junija v Godovič začeli dovažati pitno vodo, saj sta obsežno puščanje vodovodnega omrežja v tej krajevni skupnosti in velika suša povzročila pomanjkanje.

    Stroški dovažanja pitne vode v Godovič oziroma druga naselja – vozijo jo gasilci – se po posameznih letih razlikujejo. Izstopata predvsem leti 2021 in 2026, ko so zaradi okvare črpalke narasli. Leta 2021 so znašali 36.600 evrov, tedaj so gasilci dostavili 2086 kubičnih metrov vode, letos pa je Komunala Idrija za dostavo – zaradi okvare črpalke na Gorah in porabe vode – namenila slabih 18.000 evrov.

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