Magnificov koncert bo, če ne v Tivoliju, pa za Bežigradom

»Počutim se kot v skeču Montyja Pythona,« je danes povedal Robert Pešut - Magnifico in tako komentiral dogajanje, povezano z izdajo soglasja zavoda za varstvo narave v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib. Zapleta se namreč pri organizaciji koncerta, ki ga je nameraval imeti avgusta v Tivoliju. Hkrati je Magnifico napovedal, da bo izkoristil vsa pravna sredstva, saj še čaka na že drugo odločitev resornega ministrstva (za naravne vire in prostor) glede organizacije koncerta.

Organizator koncerta se je namreč na že drugo zavrnjeno odločbo zavoda za varstvo narave znova pritožil na omenjeno ministrstvo kot drugostopenjski organ pri odločanju o koncertu v Tivoliju. Kot pravi Igor Arih, Magnificov menedžer, ima ministrstvo zdaj do konca julija čas, da odloči o tej zadevi. Hkrati je dodal, da so v primeru negativne odločbe resornega ministrstva izkoriščena vsa pravna sredstva, vendar pa bodo koncert organizirali. Pripravljen imajo namreč plan b – to je lokacija bežigrajskega stadiona.

Arih je povedal tudi, da so prodali že več kot 14.000 vstopnic od 19.500, zato vse vabi na koncert, ki bo, kot smo že poročali, 31. avgusta.