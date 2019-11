Malenića niso razrešili, Šuc pa se je poslovil sam

Direktor koprskega stanovanjskega sklada je govoril o zaroti. FOTO: NK Koper

Robert Šuc podal prošnjo za razrešitev

Danes dopoldne se je na večurni seji sestal nadzorni svet koprskega javnega stanovanjskega sklada, ki je razpravljal o predlogu za razrešitev direktorjaPovod je bilo dejstvo, da so Malenića pred tedni v vinjenem stanju ustavili policisti , potem ko so mu sledili zaradi domnevno neplačanega zapitka v enem od portoroških hotelov.Predsednica nadzornega svetaje sicer dejala, da vzvoda za razrešitev zaradi tega direktorjevega dejanja nimajo, saj naj bi se pripetil zunaj službenega časa. V javnosti je nato zaokrožil posnetek, star več let, kako Malenić v svoji pisarni pleše na mizi s steklenico penine v roki.Malenić, ki se domnevno nahaja na bolniški, je v zvezi s tem dejal, da gre za maščevanje po obisku županovega svetovalca , ki naj bi ga izsiljeval, naj odstopi. Tega sam sicer ni nameraval storiti.Hilj Trivićeva je kljub temu sklicala sejo nadzornega sveta in napovedala, da direktorja sumijo za več nepravilnosti v poslovanju sklada, poleg tega mu očitajo neučinkovitost pri izpeljavi načrtovane naložbe v 170 neprofitnih in 30 varovanih stanovanj v Olmu.Malenićevo poročilo o poslovanju sklada v lanskem letu in revizijo za letošnje leto je sicer zavrnil koprski občinski svet na spetembrski seji. Malenića pa je k odstopu javno, a neuspešno pozval tudi koprski županBržan je v današnji izjavi za javnost povedal, da je na mizo dobil prošnjo za razrešitev, ki jo je podal njegov svetovalec Robert Šuc. K temu naj bi ga napeljal včeraj objavljen posnetek, iz katerega izhaja, da Šuc Malenića izsiljuje z odstopom, sicer bodo proti njemu vložili kazenske ovadbe.»Ta odločitev ni bila enostavna, in če se izkaže, da gre za konstrukt, bom z Šucem obnovil sodelovanje,« je napovedal Bržan. Šuc sicer še ostaja naprej svetovalec na Marjetici.