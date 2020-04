Med epidemijo »na rob Evrope« pošiljajo poziv: Ostani doma in – klekljaj

Usoda letošnjega Festivala idrijske čipke je še pod vprašajem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Negotov tudi festival idrijske čipke

Ostani doma in klekljaj. FOTO: Studio Koder

Kako sodelovati ?



Izdelek – čipko ali papirc s svojimi podatki pošljite kot fotografijo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija



Fotografije bodo objavljene v virtualni razstavi. Vse prejete čipke bodo razstavljene na Festivalu idrijske čipke. Izdelek ali fotografijo primerne resolucije opremite s svojimi podatki in naslovom čipke.



Rok za dostavo izdelkov je 25. maj.

Idrija – »Kar naenkrat smo ostali brez vseh drobnih radosti,« je likovni ustvarjalecpojasnil impulz, ki se mu je porodil med epidemijo koronavirusa. Zaradi izrednih razmer nas je namreč večina prisiljenih dlje ostajati med štirimi stenami, a je ta čas mogoče izkoristiti (tudi) za ustvarjanje. Pobudo so zastavili globalno , jo poslali na sam 'rob' Evrope, povsod, kjer domuje čipka.Medtem ko se je vsa pozornost obrnila v spremljanje razširjenosti virusa, so idrijski ustvarjalci stopili skupaj in zasnovali projekt Ostani doma – klekljaj (Stay Home Make Lace) . Med odloki in zakoni ter prepovedmi, ki omejujejo gibanje prebivalstva, je po Andderjevih besedah mogoče občutiti tudi pomanjkanje kulturne komponente. Ljudje pa smo družabna bitja, potrebujemo medsebojne vezi in – kulturo.»V času izrednih razmer vabimo vse klekljarice in klekljarje, risarke in risarje vzorcev za klekljanje kot tudi ustvarjalce grafičnih upodobitev čipk, da ustvarimo izdelke na temo »K(o)rona čipka« ter s tem izrazimo svoja občutja v času izolacije in drugačnih razmer,« so sodelujoči – poleg Andderja so k projektu pristopili Zavod za turizem, Čipkarska šola Idrija in občina Idrija – povabili klekljarice.Velikost, barvo in tehniko klekljanja čipke prepuščajo izbiri posameznika. Vzorce za klekljanje lahko na novo narišejo, uporabijo že obstoječe predloge ali pa jih prilagodijo.Namen pobude je poslati pozitiven signal v vsa okolja, kjer domuje čipka. Ta je v preteklosti že »reševala« družinske skupnosti, danes pa ima preplet niti spet priložnost, da zasije, kot si zasluži. Pobudniki projekta vabijo vse, da se virtualno povežejo in se predstavijo s čipko. Izdelke bodo v obdobju pandemije sproti objavljali na spletu, v prihodnosti pa iz njih pripravili razstavo.Ali bo ta stala že junija na tradicionalnem festivalu idrijske čipke (FIČ), še ni jasno. »Za zdaj aktivnosti nadaljujemo, vendar smo v negotovosti, kaj bo resnično z izvedbo festivala. Vem, da so nekatere destinacije že odpovedale vse prireditve do septembra. Več informacij o tem, ali bomo festival izvedli ali ne v predvidenem terminu, torej od 19. do 21. junija, bomo lahko dali v sredini tega meseca, ko bodo razmere bolj jasne. Vsekakor pa festival ne bo v takšnem obsegu, kot smo ga načrtovali. Vedeti namreč moramo, da za FIČ občina nameni 25.000 evrov, vsaj toliko ali več sredstev pa smo v zadnjih letih zbrali prek sponzorjev, kar letos zaradi razmer seveda ne bo mogoče,« je o negotovi usodi festivala, ki v Idrijo vsako leto privabi več tisoč ljudi, povedala direktorica Zavoda za turizemDa bi prireditve v okviru FIČ preložili na avgust, je malo verjetno. To namreč s seboj povleče precej strokovnih in organizacijskih aktivnosti. Projekt Ostani doma – klekljaj je lahko alternativa festivalu, če se razmere ne bodo obrnile na bolje, saj odpira še ogromno drugih možnost sodelovanja, je pojasnila Valerija Verhovnik.Razstava čipk, ki se bodo rodile v času samoizolacije, prinaša ambicijo gostovati na tak ali drugačen način v vseh krajih, kjer bodo pridni prsti sodelovali pri projektu. Dado Andder ob tem dodaja: »Projekt je ideološko gledano tudi neke vrste upor proti apatičnemu razpoloženju množic. Lahko predstavlja tudi moč metaforičnega prepletanja niti.«