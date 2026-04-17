Med občani završalo, da so ostali brez zdravnika. Je dal odpoved ali ne?

Med občani Idrije je završalo, potem ko se je na lokalnem spletnem portalu Idrija.com pojavila novica, da je delo v Zdravstvenem domu Idrija zaključil specialist splošne medicine Borut Kavčič. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je imel na dan 1. aprila letos opredeljenih 495 pacientk in pacientov.

Kot so za Delo pojasnili v Zdravstvenem domu Idrija, je navedeni zdravnik še vedno zaposlen pri njih. Na vprašanje, ali je dal odpoved in trenutno morda uveljavlja odpovedni rok oziroma ali je odsoten le začasno, so pojasnili, da odhaja v maju in da je bil pri njih zaposlen za krajši delovni čas.

Nova odpoved delovnega razmerja – v omenjeni ustanovi so imeli na področju družinske medicine v zadnjih letih tako upokojitve kot tudi odpovedi – bi znala zamajati kadrovsko ureditev. V ustanovi so pojasnili, da je in bo v času odsotnosti zdravnika nadomeščanje zagotovljeno in s tem tudi oskrba pacientov.

»Za vse paciente brez izbranega zdravnika (neopredeljene) se v Zdravstvenem domu Idrija trudimo – ob izjemnem pomanjkanju zdravnikov specialistov družinske medicine (ne samo pri nas, temveč v večini zdravstvenih domov po državi) – zagotavljati čim boljšo oskrbo in obravnavo v dodatni ambulanti, v nadomeščanja pa se vključujejo redno zaposleni specialisti, specializanti in zunanji sodelavci,« so še dodali.

Dodatna ambulanta deluje od lanskega januarja, nanjo se obračajo vsi pacienti brez zdravnika, zanje je, so še poudarili v ZD Idrija, dobro poskrbljeno.

Prostori prenovljenega laboratorija v ZD Idrija FOTO: Anja Intihar

Glede na nejevoljo pacientov omenjenega zdravnika, ki so za njegov odhod izvedeli iz medijev, se poraja vprašanje, zakaj o izgubi osebnega zdravnika občank in občanov ne obvešča zdravstvena ustanova. V ZD Idrija so dejali, da paciente »o odhodih obvešča Zavod za zdravstveno zavarovanje, ko se zdravnik odjavi«.

Obveščanje pacientov o trajnih prekinitvah dela izbranega osebnega zdravnika oziroma o njihovem odhodu iz ustanove je leta 2017 samoiniciativno prevzel Zavod za zdravstveno zavarovanje. Ta po prejetju obvestila iz zdravstvenega doma o odhodu zdravnika obvesti pacienta. V preteklosti se je namreč dogajalo, da izvajalci pacientov niso vedno obveščali.

Za vse paciente bo poskrbljeno v okviru dodatne ambulante, so pojasnili v ZD Idrija. FOTO: Leon Vidic

Prakse glede prenosa opredelitve različne

Konec letošnjega leta naj bi specializacijo zaključila ena zdravnica, v Zdravstveni postaji Cerkno pa bodo odhod upokojenega zdravnika nadomestili že v prihodnjih dneh. Javnost bodo – v preteklosti je na neustrezno in počasno obveščanje občank in občanov na vodstvo ZD Idrija letelo kar nekaj kritik – o vsem obvestili v kratkem, so pojasnili.

Pacienti in pacientke na novega zdravnika ne morejo biti preneseni avtomatsko, so še dodali v ZD Idrija, ker da to ni v skladu s pravili Zavoda za zdravstveno zavarovanje. »O vsem bomo obvestili javnost, ko se bomo o poteku dogovorili znotraj zavoda,« so odgovorili na vprašanje, kako bodo ravnali v Cerknem ob odhodu upokojenega specialista.

Prakse glede prenosa opredelitve so sicer po zdravstvenih ustanovah različne. Bralec (ime hranimo v uredništvu) nam je dejal, da se je njegova zdravnica upokojila, o tem so ga obvestili po telefonu in mu pojasnili tudi, da je že opredeljen pri novi, le obrazec naj pride podpisat.

Kadrovska stiska v ZD Idrija pa ni omejena le na specialiste splošne medicine, pač pa tudi na vodstveni kader. Februarja letos se je upokojil direktor Tomaž Glažar, novega ustanovi še ni uspelo najti. Zunaj je že tretji razpis, rok za prijave je odprt do 24. aprila.