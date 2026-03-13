Med starši završalo – obeta se precejšnja podražitev vrtca

V Cerknem se obeta nova podražitev vrtca. V osnovi šoli Cerkno, v okviru katere deluje vrtec Petra Klepec, so cene oskrbnin nazadnje uskladili oktobra lani. Starši so zdaj – pričakovano – nejevoljni. V petih letih se je položnica za varstvo za najmlajše paru dvignila za približno 100 evrov.

Da bi ohranili tekoče delovanje zavoda, bodo v njem cerkljanski občinski svet zaprosili za dvig cene. Če bodo svetniki – naslednja seja je predvidena za konec marca, vendar datum še ni potrjen – podražitev zavrnili, bi se pojavile težave s poslovanjem zavoda. Občinskega mesečnega popusta, ki zdaj znaša 14 za starejše in 30 evrov za mlajše otroke, ne nameravajo povečati.

Kako bo s cenami vrtca v občini Idrija?