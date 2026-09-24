Meira Hot v Piran, SDS izgubil kandidata v Kopru

Čeprav je bil piranski župan Andrej Korenika do zdaj skoraj prepričan, da bi lahko bil izvoljen že v prvem krogu lokalnih volitev, pa mu bo račune očitno malce prekrižala prekaljena poslanka in občinska svetnica SD Meira Hot. Kar lep šopek ambicioznih protikandidatov bo kljuboval napovedani kandidaturi Borisa Popoviča v Izoli. V Kopru je te dni najodmevnejša novica, da je stranka SDS izgubila solidnega županskega kandidata Jureta Coljo in da stranka (še) nima zamenjave zanj. V koprski politiki je najbolj odmevna novica, da je od županske kandidature, z vseh funkcij in iz stranke SDS odstopil 34-letni mestni svetnik Jure Colja, ki se hvali s tem, da je bil v stranki že 19 let in da je na državnozborskih volitvah v okraju Koper 2 s 3199 glasovi zasedel drugo mesto (zbral je 19,2 odstotka ...