Ministrstvo za obrambo zahtevalo izpraznitev ladjedelnice

Ministrstvo za obrambo (Mors) si prizadeva za izpraznitev izolske ladjedelnice, kjer si želi namestiti del svojih dejavnosti. Kljub pravnomočni sodbi o izpraznitvi kompleksa, ki je v lasti države, tam še vedno dela okoli 200 ljudi družbe Ladjedelnica Izola. Zadnji poskus deložacije je bil v začetku decembra preklican zaradi ugovora na sodišču.

Kompleks izolske ladjedelnice je v lasti države, upravlja ga Mors. Dokončni vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je bil opravljen aprila 2023. Na Morsu so v nedavnem sporočilu za javnost pojasnili, da z zahtevo po izpraznitvi ravnajo skladno s pravnomočno sodbo okrožnega sodišča v Kopru iz leta 2017. Z Ladjedelnico Izola ali drugimi uporabniki niso sklenili pogodbe, ki bi dovoljevala uporabo prostorov ali plačevanje najemnine, so dodali.

Na ministrstvu so poudarili, da ne zahtevajo umika ladjedelniške dejavnosti, temveč umik zdajšnjih uporabnikov, ki kompleks uporabljajo brez pravne podlage. Kot so pojasnili, v odnosu do Morsa kot posestnik in krovni uporabnik kompleksa nastopa družba Ladjedelnica Izola, ta pa zaseda prostore z drugimi družbami, ki so povezane z njo.

Zadnje obvestilo o deložaciji je bilo izdano 22. oktobra z datumom deložacije 2. december letos. Kot so za STA pojasnili na Morsu, so dan pred tem od izvršitelja prejeli obvestilo, da je deložacija preklicana na poziv sodišča zaradi vloženega ugovora. Preklic velja do odločitve sodišča.

Na območju ladjedelnice še vedno poteka dejavnost shranjevanja in vzdrževanja turističnih plovil, čeprav so po navedbah ministrstva vsi objekti zasedeni nezakonito. Obratovalno dovoljenje družbi Ladjedelnica Izola je bilo namreč februarja 2018 v celoti preklicano, so dodali.

Direktor Ladjedelnice Izola Aleš Bohinec je novembra za Televizijo Slovenija pojasnil, da zahtevi po deložaciji v 60 dneh ne morejo ugoditi, saj da ni lokacije, kamor bi lahko vse preselili, prav tako nimajo opreme, ki bi jim v tako kratkem času omogočila selitev. Na Morsu so za STA potrdili, da so po izdani odločbi prejeli več prošenj uporabnikov za podaljšanje roka za umik iz kompleksa.

Mors ter uprava za zaščito in reševanje del kompleksa ladjedelnice potrebujeta za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Ko bo pridobilo posest nad območjem, ministrstvo načrtuje sanacijo in rekonstrukcijo pomorskih objektov. Izdelani so že geodetski načrt in prve ocene potrebnih del, projektno nalogo za sanacijo naj bi izdelali v treh ali štirih mesecih po pridobitvi posesti, nato pa sprejeli odločitev o nadaljnji ureditvi območja, so napovedali na Morsu.