Mladim prijazna občina – poceni PR za župana ali vabilo mladini, naj ostane?

Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga je pred kratkim dobilo Cerkno, je dvignil marsikatero obrv. Občani se namreč sprašujejo, kakšnim pogojem je občina zadostila, da je prejela certifikat. Demografska slika v občini kaže na trend izseljevanja prebivalcev, mladi pri tem niso nobena izjema. Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko – gre za zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskovanjem položaja mladih ter razvojem in izvajanjem mladinske politike v Sloveniji.

Kakšna so merila, da občina pridobi omenjeni certifikat in s čim konkretno jim je občina Cerkno zadostila? Ali ima občina oblikovano mladinsko politiko oziroma strategijo za mlade in kaj so prioritete? Ali izvajajo participativni proračun, pri katerem mladi predlagajo oziroma glasujejo o projektih in koliko razpisov za neprofitna najemna stanovanja je bilo objavljenih v zadnjih osmih letih?