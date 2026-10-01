Mladim prijazna občina, v kateri mladina ni želela podpisati vloge za certifikat

Po tem, ko je občane Cerknega presenetila novica, da je kraj, ki se že leta spopada s trendom izseljevanja mladih, prejel certifikat Mladim prijazna občina, so se na naziv odzvali tudi v tamkajšnjem največjem mladinskem društvu. Sporočili so, da občina certifikata ni pridobila z njihovo pomočjo in da pisma podpore, za katerega jih je občina prosila, preden je vložila vlogo, niso podpisali. Preberite tudi: Mladim prijazna občina – poceni PR za župana ali vabilo mladini, naj ostane? »Menimo, da se je občina Cerkno v preteklih letih izkazala za ravno nasprotno – za mladim neprijazno. Podpisali ga nismo tudi zato, ker je bilo naslovljeno na Cerkljanski mladinski klub Cerkno, ne na naše društvo, ki se še naprej imenuje Cerkljanski mladinski alternativni klub,« so zapisali v sporočilu za ...