Vetrolom v Cerknem, v vasi Police odkrilo skoraj vse objekte (VIDEO)

V občini Cerkno je velike težave v četrtek povzročal močan veter, ki se danes še zmeraj ni umiril. Od včeraj so prostovoljni gasilci zabeležili najmanj 117 intervencij. Poveljnik PGD Cerkno in vodja intervencije Sašo Tušar je za Delo povedal, da so sinoči okrog polnoči zaključili včerajšnjo intervencijo, ob pol petih zjutraj je znova postalo pestro, predvsem zaradi ovir na cestah, ki so avtobusom in avtomobilom preprečevale vožnjo.

Najbolj prizadeta so območja na višje ležečih planotah, in sicer Bukovo, Zakriž, Gorje, Novaki, Orehek, pa tudi Cerkno. Vetrolom je še posebej prizadel vas Police, v kateri je odkrilo večino objektov.

Rdeči alarm za posamezne dele Slovenije velja sicer do danes do polnoči – ob prehodu občinske meje med Idrijo in Cerknim je na mobilni telefon priletelo opozorilno sporočilo o tem, da se lastnik telefona nahaja na območju, kjer se predvidevajo sunki severnega vetra, ki lahko dosežejo hitrost 140 kilometrov na uro.

Na terenu v občini Cerkno je v tem trenutku približno 70 prostovoljnih gasilcev iz petih društev Gasilske zveze (GZ) Cerkno. »Zabeleženih imamo najmanj 80 odkritih različnih objektov. Rešujemo, kar se da, saj marsikje še vedno zelo piha. Kjer se še ne da pomagati, bomo to storili, ko se bo veter umiril,« je povedal Sašo Tušar.

Odkrita hiša v občini Cerkno FOTO: Gasilska zveza Cerkno

V vasi Zakojca je nekaj gospodinjstev brez elektrike, drugod jo imajo. Zaprta ostaja cesta Podplečje–Planina–Novaki. Dopoldne je brez električne energije začasno ostala tudi bencinska črpalka Petrol v Cerknem, zato točenje goriva ni (bilo) mogoče.

Tušar prebivalcem svetuje, naj se zadržujejo v objektih in ne pospravljajo okrog njih, saj so sunki vetra res močni.

Razdejanje na kmetiji v vasi Police Foto Anja Intihar

Ravnatelj OŠ Cerkno Mitja Dežela je povedal, da so sicer razmišljali o odpovedi pouka, vendar se za to nato niso odločili, saj ni bilo potrebe. Pouk za vse šolarje poteka normalno, prav tako varstvo v vrtcu Peter Klepec. Edina sprememba bo ta, da bodo otroke, ki po pouku sicer ostanejo v podaljšanem bivanju, domov spustili že ob 12. uri. S strehe osnovne šole je odneslo nekaj strešnikov, sicer pa večjih težav na tem koncu kraja niso imeli.

Štab v gasilskem domu Cerkno FOTO: Gasilska zveza Cerkno

Pri Zavodu za turizem Cerkno so odsvetovali pohodništvo in gibanje v gozdovih, zato priporočajo izbiro aktivnosti v zaprtih prostorih. Veter naj bi se čez dan sicer umiril.