Na burni občinski seji izglasovali drugo podražitev vrtca v pol leta

Draginja, ki je zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer zajela ves svet, vpliva tudi na cene oskrbnin v vrtcih. Poslovanje zavodov je ob tem udarilo še zvišanje stroškov dela, predvsem minimalne plače in regresa. V Cerknem se bo vrtec podražil drugič v pol leta, tokrat za približno 11 odstotkov.

Cerkljanski občinski svetniki so na sinočnji seji potrdili zvišanje cene vrtca za prvo in drugo starostno obdobje. Oskrbnine je zavod nazadnje uskladil oktobra lani, ko je bila ekonomska cena za prvo starostno obdobje dobrih 766 evrov, za drugo pa slabih 547 evrov. Da bi ohranili tekoče poslovanje zavoda, je ravnatelj Mitja Dežela svetnikom predlagal dvig na 849 evrov za prvo starostno obdobje in na 618 evrov za drugo.

Cerkljanska občina je doslej staršem zagotavljala občinski mesečni popust v višini 14 oziroma 30 evrov. Čeprav je župan Gašper Uršič še marca zatrjeval, da občina popusta ne bo dvignila, so se po skupnem sestanku s člani sveta zavoda in člani odbora za družbene in društvene dejavnosti odločili, da svetnikom vendarle predlagajo dvig subvencije na 22,5 oziroma 45 evrov. Doslej je mesečni občinski popust znašal 14 evrov za starejše otroke oziroma 30 evrov za mlajše.

Na tej točki pa je sinočnja seja postala precej burna.

Podžupan David Bašelj, ki je namesto župana vodil sejo, namreč odgovora, od kod bo občina dobila dodatnih 15 tisoč evrov za subvencijo, ni imel. Nekateri svetniki, ki so se sicer strinjali, da je dvig cene vrtca upravičen, če naj zavod posluje brez likvidnostnih težav, so poudarili, da denarja v proračunu občine – sprejet je bil komaj pred slabim mesecem – ni.

Svetniki so izglasovali dvig cene vrtca in subvencije, čeprav odgovora na pomembno vprašanje niso dobili. FOTO: Anja Intihar

Svetnik Domen Uršič je zatrdil, da bo župan denar zagotovil in tudi, da znesek ne bo šel na račun katere od načrtovanih investicij. Dejal je še, da zaradi burnih razmer doma in v svetu izpeljava vseh načrtovanih investicij tako ali tako ne bo mogoča. Zakaj odgovora na vprašanje, ki so ga od svetnikov člani občinske uprave z županom in podžupanom na čelu sicer lahko pričakovali, nihče ni imel do včerajšnje seje, ni jasno.

Svetnik Stanko Močnik je zato sejo protestno zapustil in o povišanju cene vrtca in dvigu subvencije ni glasoval. Preostali svetniki – navzočih jih je bilo še deset – so oboje soglasno potrdili.

Župan Gašper Uršič je za Delo danes pojasnil, da se bo »morebitna razlika sredstev zaradi povečane občinske subvencije vrtca, če bo treba, preusmerila iz postavke za investicijsko vzdrževanje OŠ Cerkno«.

Ravnatelj zavoda se je na županove navedbe o tem, da bodo posegli v sredstva za investicije, odzval z opozorilom, da »vsak poseg v že tako skromna sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje več kot 50 let starih objektov (stara zidana stavba vrtca je stara več kot 100 let), pomenijo dodatno skrb za zagotavljanje ustreznih standardov. S starostjo in iztrošenostjo objektov se postavka sanacij povečuje, to je žal dejstvo.«

Dodal je še, da bodo v primeru krčenja sredstev vzdrževalna dela izvajali po zastavljenih prioritetah in opozarjali vse pristojne na težave, ki bi nastale. V prvi vrsti ustanovitelja: »Zdravo, varno učno in delovno okolje je osnova, če tega ni, žal obrnemo oziroma nam obrnejo ključ.«

Novih uskladitev naj v tem šolskem letu ne bi bilo

Povišanje subvencije za vrtec bo občino na leto bremenilo za 45 tisoč evrov oziroma za 15 tisoč več, kot je iz proračuna namenila doslej. Dvig bo verjetno treba uskladiti z rebalansom proračuna.

Ravnatelj zavoda Mitja Dežela je povedal, da bi ob morebitni zavrnitvi dviga oskrbnine začeli poslovati z izgubo: »Občinskemu svetu smo dali natančen izračun, koliko izgube bi pridelali vsak mesec. Zdaj smo nastajanje dolga ustavili, če seveda ne bo kakšnih drugih sprememb na trgu dela oziroma pri stroških dela.« Upa, da do konca šolskega leta 2025/26 ponovne uskladitve ne bodo potrebne. V vrtcu je v tem šolskem letu v desetih oddelkih skupno 162 otrok, čakalne vrste ni.

Župan je o dvigu občinske pomoči na predlog članov sveta zavoda odločil že 10. aprila.

Strošek dela v ceni oskrbnine sicer v cerkljanskem zavodu predstavlja 88-odstotni delež, preostalo so stroški živil in materialni stroški. Precejšnji finančni zalogaj za zavod so potni stroški – kar 79 odstotkov zaposlenih v cerkljanski šoli in vrtcu se, kot smo že poročali, na delo vozi iz drugih krajev in so tako torej vezani na povračilo potnih stroškov. Ravnatelj je pojasnil, da so kader primorani iskati zunaj lokalnega okolja, primanjkuje ga namreč povsod.

Analiza, ki so jo opravili v zavodu, je sicer pokazala, da je v Cerknem največji tisti delež staršev, ki plačujejo od 35 do 53 odstotkov cene oskrbnine. Pred štirimi leti je bila glavnina staršev v razredu, ki je plačeval od 35 do 43 odstotkov oskrbnine. To sicer še ne pomeni, da se je v občini dejansko izboljšal tudi socialni status družin. Glede na omenjene podatke se bo vrtec za prvo starostno obdobje podražil za od 13 do dobrih 20 evrov, za drugo starostno obdobje pa za 17 do 26 evrov.

Načrti za nov vrtec so v Cerknem sicer povsem zamrli, saj se trenutno razpreda zgolj o novi zdravstveni postaji. Dežela je kljub temu spomnil, da bi bila naložba v novogradnjo sicer res velika investicija, da pa bi z morebitno pridobitvijo državnih ali evropskih sredstev in s korektnim načrtovanjem na dolgi rok nov objekt pomenil tudi določeno racionalizacijo. Obratovalni in vzdrževalni stroški za 50 let star objekt so namreč občutno višji, kot bi bili za novega.