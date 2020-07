Na Mangartskem sedlu po novem »štejejo vozila«

Na cesti na Mangartsko sedlo bo danes vzpostavljen prilagojen prometni režim, in sicer bo hkratno število vozil na cesti omejeno. Kot so sporočili z direkcije za infrastrukturo, je to potrebno zaradi »prometne varnosti, pomanjkanja parkirnih mest in umirjanja prometa na območju Mangartskega sedla«.Na cesti Strmec-Mangart bo pri Mangartski planini postavljena avtomatska zapornica s števcem prometa, pri odcepu ceste pri Mlinču pa digitalni prikazovalnik zasedenosti parkirnih mest. Ko bo zmogljivost ceste dosežena, bo na digitalnem prikazovalniku objavljeno obvestilo o zasedenosti parkirnih mest, avtomatska zapornica pa se do sprostitve parkirnih mest ne bo več odprla, so pojasnili na direkciji.Za obiskovalce, ki bodo kljub omejitvi želeli na Mangartsko sedlo, bo ob vikendih v juliju in avgustu organiziran javni prevoz iz Loga pod Mangartom. Odhodi bodo vsako polno uro od 6. do 17. ure. Javni prevoz bo brezplačen.Razlog za uvedbo spremenjenega prometnega režima je predvsem v zagotavljanju prometne varnosti in manjšem obremenjevanju Mangartskega sedla z individualnim motornim prometom, so poudarili na direkciji. Ob stalno naraščajočem prometu je namreč že presežena nosilna zmogljivost visokogorskega okolja, prav tako pa ni več mogoče zagotavljati ustrezne varnosti.