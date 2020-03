Na nujno medicinsko pomoč po novem od 20 do 40 minut čakanja

Marija Magajne, direktorica ZD Idrija, zaprtje ZP Cerkno upravičuje z nujno erorganizacijo kadra. FOTO: Damijan Bogataj



Drugorazredni občani?

Cerkno – Občane je neprijetno presenetila odločitev vodstva Zdravstvenega doma Idrija, ki je zaradi izbruha koronavirusa zaprlo Zdravstveno postajo (ZP) v Cerknem. Direktorica ZD Idrijazaprtje upravičuje z dvema razlogoma; da poskušajo zagotoviti delovanje najbolj potrebnih dejavnosti v njihovi enoti, in sicer na NMP ter v družinski in otroški ambulanti, kamor so premestili vse zdravstvene delavce. Tako bo v ZD Idrija »za prebivalce obeh občin zagotovljena enotna obravnava, ne glede na izbranega zdravnika izključno na podlagi tega, kaj pacient potrebuje«. V primeru potrebe bodo zagotovili hišne obiske, okrepili pa tudi delo patronažnih služb. Poleg tega so v Idriji zaprtje zdravstvene postaje utemeljili še z nujnimi ukrepi za zmanjšanje možnih stikov ter s tem manjšo možnost prenosa okužbe znotraj zdravstvenega zavoda med pacienti, pa tudi med zdravstvenim osebjem. »Spremenjena organizacija zagotavlja tudi bolj racionalno porabo zaščitne opreme, ki je ni na pretek,« še pojasnjuje vodstvo. Tudi cerkljanski županse strinja, da so bili primorani izbrati »manj slabo« od obeh neprijetnih možnosti in da bodo »v koordinaciji z ZD Idrija uredili vse potrebno za najnujnejše prevoze obolelih«.A zaskrbljujoče je, da se je z zaprtjem ZP v Cerknem intervencijski čas prihoda NMP zelo podaljšal. V primeru srčnih zastojev ali drugih nujnih zadev bodo reševalci iz Idrije potrebovali od 20 do 40 minut, zaradi koronavirusa v nujnih primerih namreč ne bodo več aktivirani prvi posredovalci. Direktorica ZD Idrija je na vprašanje, kako bodo zagotovili NMP za Cerkljane, dejala le, da bo »tako kot doslej aktivirana ekipa NMP«. Oba zdravnika, ki sicer delujeta na ZP, sta bila po njenih besedah »zaradi izjemnega pomanjkanja kadra razporejena na delo v idrijsko zdravstveno ustanovo, kjer sta vključena v delo nadvse obremenjenih točk.«Vendar vseh ta pojasnila niso pomirila in se počutijo kot drugorazredni občani, saj jim je po njihovem mnenju kratena osnovna pravica do dostopnih javno-zdravstvenih storitev, še posebej, ker je od ponedeljka do nadaljnjega ustavljen ves javni potniški promet. Občinska svetnicaje opozorila, da se ji zapiranje ZP zdi popolnoma neprimeren ukrep – kljub izrednim razmeram, ki veljajo v državi.»Ker so ukinjene tudi že sicer skromne avtobusne povezave okoliških vasi s Cerknim in Idrijo, trenutno stanje pa nikakor ne zagotavlja brezpogojne solidarnosti do bolnih posameznikov, ki živijo sami, so njihova življenja izjemno ogrožena, če pride do kritičnih stanj. Osnovna zdravstvena oskrba prebivalcev Cerkljanske bo kljub rešitvam, ki jih ZD Idrija izvaja v tem času, zagotovo izjemno okrnjena, dostop do zdravnika v idrijski enoti ZD pa daljši in mnogim, ki nimajo lastnega prevoza, še dodatno otežen.«V sosednji občini Tolmin, kjer je med drugim tudi vstopna točka za občane Idrije in Cerknega, ki bi posumili na okužbo s koronavirusom, jim je uspelo delo za zdaj organizirati brez zapiranja (štirih delujočih) zdravstvenih postaj. »Zaenkrat ne zapiramo postaj, če bo potrebno, bomo tudi reorganizirali delo,« je povedal direktor ZD Tolmin